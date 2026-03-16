Wildberries не спасет: Депутат Гусев назвал способ снизить цены на такси
Цены на такси изменятся не из-за роста числа компаний на этом рынке, а тогда, когда станет больше водителей. Для этого необходимо менять законодательство, сказал НСН Дмитрий Гусев.
Количество водителей такси не вырастет, если на этот рынок придет гигант Wildberries, потому что 1,5 миллиона водителей продолжают работать в «серой» зоне, сказал НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев.
Маркетплейс Wildberries подал заявки на регистрацию двух товарных знаков «WB Taxi», следует из данных Роспатента. Заявки поступили в ведомство в марте этого года. В качестве заявителя указано общество с ограниченной ответственностью «РВБ». Гусев призвал менять законодательство, чтобы дать водителям такси возможность официально зарабатывать.
«Смогут ли Wildberries успешно зайти в этот бизнес, надо спрашивать у них. Что касается такси в России, то у нас почти все медосмотры и техосмотры в такси поддельные. Нам надо менять законодательство такси. Надо сделать так, чтобы люди, нелегально занимающиеся извозом, могли делать это хоть как-то законно. Вот у нас какая проблема! Далеко не самое главное, сколько будет на этом рынке компаний. На цену это никак не повлияет, потому что 1,5 миллиона человек — в ”серой зоне”, а еще 1,5 миллиона оказывают услуги с нарушением законодательства. Мы не можем заставить этих людей соблюдать существующее законодательство, поэтому его надо поменять. Количество водителей такси не изменится из-за роста числа компаний. Если мы поменяем законодательство, то количество водителей вырастет, а цена, соответственно, пойдет вниз. Нужно дать возможность людям официально зарабатывать», — сказал собеседник НСН.
Ранее блогер, президент Ассоциации Содействия Развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов заявил в пресс-центре НСН, что сейчас служба заказа такси на свой взгляд определяет стоимость поездки, что абсолютно ненормально: всегда формировали стоимость поездки перевозчики, исходя из затрат.
Горячие новости
- Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии
- «Обуздать не удастся»: Чем поможет запрет авиадебоширам летать три года
- Песков назвал абсурдом санкции Киева против российских паралимпийцев
- Wildberries не спасет: Депутат Гусев назвал способ снизить цены на такси
- Песков: Из заявлений Трампа по Украине следует, что Киев тормозит урегулирование
- «Сомнительная практика»: Почему в РФ запретят выплаты по ОСАГО сверх лимита
- «Никто не докажет»: Писатель Панов не верит в разоблачение авторов нейрокниг
- Песков: Подорожание нефти обеспечивает увеличение доходов бюджета
- Сикорский: НАТО не обсуждает отправку кораблей в Ормузский пролив
- Лавров назвал американский «Золотой купол» угрозой для стратегической стабильности