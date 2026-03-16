Маркетплейс Wildberries подал заявки на регистрацию двух товарных знаков «WB Taxi», следует из данных Роспатента. Заявки поступили в ведомство в марте этого года. В качестве заявителя указано общество с ограниченной ответственностью «РВБ». Гусев призвал менять законодательство, чтобы дать водителям такси возможность официально зарабатывать.



«Смогут ли Wildberries успешно зайти в этот бизнес, надо спрашивать у них. Что касается такси в России, то у нас почти все медосмотры и техосмотры в такси поддельные. Нам надо менять законодательство такси. Надо сделать так, чтобы люди, нелегально занимающиеся извозом, могли делать это хоть как-то законно. Вот у нас какая проблема! Далеко не самое главное, сколько будет на этом рынке компаний. На цену это никак не повлияет, потому что 1,5 миллиона человек — в ”серой зоне”, а еще 1,5 миллиона оказывают услуги с нарушением законодательства. Мы не можем заставить этих людей соблюдать существующее законодательство, поэтому его надо поменять. Количество водителей такси не изменится из-за роста числа компаний. Если мы поменяем законодательство, то количество водителей вырастет, а цена, соответственно, пойдет вниз. Нужно дать возможность людям официально зарабатывать», — сказал собеседник НСН.

Ранее блогер, президент Ассоциации Содействия Развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов заявил в пресс-центре НСН, что сейчас служба заказа такси на свой взгляд определяет стоимость поездки, что абсолютно ненормально: всегда формировали стоимость поездки перевозчики, исходя из затрат.

