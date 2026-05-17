Крупный пожар на востоке Москвы ликвидирован на 300 квадратных метрах
17 мая 202619:05
Александр Грин
Пожар площадью 300 квадратных метров ликвидировали на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.
Возгорание произошло в первом корпусе дома №2 на улице Амурская. По данным ведомства, загорелись складированные отделочные материалы на открытой площадке. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее в Башкирии два человека пострадали при пожаре на промышленном объекте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
