В России призвали законодательно разделить такси на профессиональное и частное

Сегодня в России 95% агрегаторов используют систему «райдхейлинга», особенно в регионах, заявил НСН Евгений Грэк.

В России необходимо законодательно разделить такси на профессиональное и частное, заявил НСН автоэксперт, координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк.

Таксомоторная отрасль даже спустя два года после вступления в силу регулирующего ее закона не смогла адаптироваться к его требованиям, считая их избыточными. В частности, ряд проблем возникает из-за размытости ответственности госорганов, которые отвечают за сферу такси. Участники рынка просят создать отдельное подразделение, курирующее рынок такси, пишет «Коммерсант». В отрасли считают, что должны законодательно оформиться две разные модели перевозок: услуги профессионального такси и услуги частных водителей с личными автомобилями (райдхейлинг). Грэк эту идею поддержал.

«Профессиональное сообщество давно говорит, что требуется разделение профессионального такси и частных водителей. Надо создать так называемый сервис попуток. В официальных приложениях сегодня работают все. Либо это приедет подготовленный человек, либо человек, который отстоял 12 часов у станка и просто хочет подвести пассажира. У человека нет никакой информации о водителях. Сейчас требования к водителям минимальны, 95% агрегаторов используют систему «райдхейлинга», особенно в регионах. Надо законодательно это разделить, а также ставить в известность пассажиров», - рассказал он.

По его словам, сегодня пассажиры не знают, какой водитель к ним приедет, а агрегаторам выгодны «частники».

«Во многих регионах через приложение приезжают как раз машины райдхейлинга. Это люди на частных автомобилях, не внесены в какие-либо реестры, не имеют разрешения на перевозку. Агрегаторы «подсовывают» водителей без опыта и так далее. Надо их самих заставить контролировать этот вопрос. Водителям невыгодно «красить» свою машину в цвета такси, в итоге за это платит пассажир, который из-за более выгодной цены выберет нелегалов», - добавил собеседник НСН.

После введения перечня автомобилей, которые можно использовать для работы в такси, россияне не будут массово пересаживаться на каршеринговые автомобили, поскольку каршеринг используется для личных нужд, а не для поездок на такси. Об этом НСН заявил председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВодителиТакси

