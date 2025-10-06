«Профессиональное сообщество давно говорит, что требуется разделение профессионального такси и частных водителей. Надо создать так называемый сервис попуток. В официальных приложениях сегодня работают все. Либо это приедет подготовленный человек, либо человек, который отстоял 12 часов у станка и просто хочет подвести пассажира. У человека нет никакой информации о водителях. Сейчас требования к водителям минимальны, 95% агрегаторов используют систему «райдхейлинга», особенно в регионах. Надо законодательно это разделить, а также ставить в известность пассажиров», - рассказал он.

По его словам, сегодня пассажиры не знают, какой водитель к ним приедет, а агрегаторам выгодны «частники».

«Во многих регионах через приложение приезжают как раз машины райдхейлинга. Это люди на частных автомобилях, не внесены в какие-либо реестры, не имеют разрешения на перевозку. Агрегаторы «подсовывают» водителей без опыта и так далее. Надо их самих заставить контролировать этот вопрос. Водителям невыгодно «красить» свою машину в цвета такси, в итоге за это платит пассажир, который из-за более выгодной цены выберет нелегалов», - добавил собеседник НСН.

После введения перечня автомобилей, которые можно использовать для работы в такси, россияне не будут массово пересаживаться на каршеринговые автомобили, поскольку каршеринг используется для личных нужд, а не для поездок на такси. Об этом НСН заявил председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

