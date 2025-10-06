В России призвали законодательно разделить такси на профессиональное и частное
Сегодня в России 95% агрегаторов используют систему «райдхейлинга», особенно в регионах, заявил НСН Евгений Грэк.
В России необходимо законодательно разделить такси на профессиональное и частное, заявил НСН автоэксперт, координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк.
Таксомоторная отрасль даже спустя два года после вступления в силу регулирующего ее закона не смогла адаптироваться к его требованиям, считая их избыточными. В частности, ряд проблем возникает из-за размытости ответственности госорганов, которые отвечают за сферу такси. Участники рынка просят создать отдельное подразделение, курирующее рынок такси, пишет «Коммерсант». В отрасли считают, что должны законодательно оформиться две разные модели перевозок: услуги профессионального такси и услуги частных водителей с личными автомобилями (райдхейлинг). Грэк эту идею поддержал.
«Профессиональное сообщество давно говорит, что требуется разделение профессионального такси и частных водителей. Надо создать так называемый сервис попуток. В официальных приложениях сегодня работают все. Либо это приедет подготовленный человек, либо человек, который отстоял 12 часов у станка и просто хочет подвести пассажира. У человека нет никакой информации о водителях. Сейчас требования к водителям минимальны, 95% агрегаторов используют систему «райдхейлинга», особенно в регионах. Надо законодательно это разделить, а также ставить в известность пассажиров», - рассказал он.
По его словам, сегодня пассажиры не знают, какой водитель к ним приедет, а агрегаторам выгодны «частники».
«Во многих регионах через приложение приезжают как раз машины райдхейлинга. Это люди на частных автомобилях, не внесены в какие-либо реестры, не имеют разрешения на перевозку. Агрегаторы «подсовывают» водителей без опыта и так далее. Надо их самих заставить контролировать этот вопрос. Водителям невыгодно «красить» свою машину в цвета такси, в итоге за это платит пассажир, который из-за более выгодной цены выберет нелегалов», - добавил собеседник НСН.
После введения перечня автомобилей, которые можно использовать для работы в такси, россияне не будут массово пересаживаться на каршеринговые автомобили, поскольку каршеринг используется для личных нужд, а не для поездок на такси. Об этом НСН заявил председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США разрешили Украине закупать системы Patriot
- Зеленский предложил изменить процедуру вступления Украины в Евросоюз
- В России призвали законодательно разделить такси на профессиональное и частное
- Бывшему владельцу банка «Югра» грозит до 20 лет по новому делу о мошенничестве
- Землю Ходорковского в Жуковке обратили в доход государства
- Старейшему мужчине в мире исполнилось 113 лет
- Названы регионы, где могут запустить эксперимент по контролю ОСАГО через камеры
- Экс-министра Открытого правительства Абызова арестовали по новому делу
- ВОЗ: Каждый пятый взрослый по-прежнему зависим от сигарет
- Не все тунеядцы: Каких безработных не следует облагать налогом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru