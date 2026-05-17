«Локомотив» взял бронзу РПЛ сезона-2025/26
Московский «Локомотив» стал бронзовым призёром Российской премьер-лиги по итогам сезона-2025/26.
В заключительном 30-м туре железнодорожники уступили ЦСКА со счётом 1:3. Однако «Локомотиву» удалось удержать третье место благодаря тому, что «Спартак» не смог обыграть махачкалинское «Динамо» в параллельном матче (0:0).
Чемпионом России в рекордный 11-й раз стал петербургский «Зенит». Серебряные медали завоевал «Краснодар».
Прямой вылет в Первую лигу оформили «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». В стыковых матчах за сохранение прописки в РПЛ сыграют махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
