Россиянина задержали в Анталье после конфликта с местным жителем
Россиянина задержали в Турции после конфликта с местным жителем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство России в Анталье.
По данным диппредставительства, консульство поддерживает связь с супругой задержанного и турецкими властями и готово оказать ему всю необходимую консульскую помощь в рамках имеющихся полномочий.
В настоящее время россиянин находится в пенитенциарном учреждении в Анталье. Ему организовали консультацию с местным адвокатом.
В прошлом году в Стамбуле задержали пару россиян после поцелуя в мечети, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
