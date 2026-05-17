Россиянина задержали в Анталье после конфликта с местным жителем

Россиянина задержали в Турции после конфликта с местным жителем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство России в Анталье.

По данным диппредставительства, консульство поддерживает связь с супругой задержанного и турецкими властями и готово оказать ему всю необходимую консульскую помощь в рамках имеющихся полномочий.

В настоящее время россиянин находится в пенитенциарном учреждении в Анталье. Ему организовали консультацию с местным адвокатом.

В прошлом году в Стамбуле задержали пару россиян после поцелуя в мечети, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/Рюмин Александр
