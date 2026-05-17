Следователи назвали причину взрыва на АЗС в Пятигорске
Взрыв на автозаправочной станции в Пятигорске произошёл из-за разгерметизации рукава и использования газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности. Об этом сообщает управление следственного комитета по Ставропольскому краю.
По данным следствия, 16 мая во время перекачки сжатого углекислого газа из газовоза в резервуар произошла утечка, которая привела к хлопку и возгоранию газо-воздушной смеси.
В результате инцидента пострадали шесть человек.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Директор сети АЗС задержан.
Ранее при взрыве на АЗС в Грозном погибли четыре человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Следователи назвали причину взрыва на АЗС в Пятигорске
- СМИ: НАБУ и САП готовят арест жены Зеленского
- Прокурор Парижа допустила выдачу ордера на арест Илона Маска
- Звягинцев, сказки и Траволта: Чем удивляет Каннский кинофестиваль-2026
- Дептранс: Движение по СВХ в Москве перекрыто в обе стороны из-за пожара
- Опрос: Более половины россиян сожалеют, что не купили биткоин
- СМИ: Крупный пожар вспыхнул на востоке Москвы
- Гражданин Индии погиб при атаке украинского БПЛА в Подмосковье
- США выдвинули пять встречных требований Ирану для возобновления переговоров
- Серебряный человек и Израиль в алмазе: Как прошло «Евровидение-2026»