Следователи назвали причину взрыва на АЗС в Пятигорске

Взрыв на автозаправочной станции в Пятигорске произошёл из-за разгерметизации рукава и использования газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности. Об этом сообщает управление следственного комитета по Ставропольскому краю.

При взрыве на АЗС в Пятигорске пострадали два человека

По данным следствия, 16 мая во время перекачки сжатого углекислого газа из газовоза в резервуар произошла утечка, которая привела к хлопку и возгоранию газо-воздушной смеси.

В результате инцидента пострадали шесть человек.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Директор сети АЗС задержан.

Ранее при взрыве на АЗС в Грозном погибли четыре человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПроисшествиеАЗСРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры