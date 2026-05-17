Следователи назвали причину взрыва на АЗС в Пятигорске

По данным следствия, 16 мая во время перекачки сжатого углекислого газа из газовоза в резервуар произошла утечка, которая привела к хлопку и возгоранию газо-воздушной смеси.

В результате инцидента пострадали шесть человек.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Директор сети АЗС задержан.

Ранее при взрыве на АЗС в Грозном погибли четыре человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».