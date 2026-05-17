СМИ: НАБУ и САП готовят арест жены Зеленского

По данным силовиков, расследование против супруги главы киевского режима завершается. Поводов для её задержания у антикоррупционных органов более чем достаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело станет первым.

Собеседник агентства отметил, что эта информация не является тайной для Зеленского. В связи с этим он усилил охрану своей семьи и начал переговоры с западными партнёрами.

Украинские политтехнологи в свою очередь рекомендуют Зеленскому официально и максимально публично развестись с женой, а в СМИ продвигать тезис о том, что с 2019 года Елена фактически не видит своего супруга. Сам же Зеленский рассматривает ситуацию в первую очередь с точки зрения имиджевых потерь.

Ранее украинский Высший антикоррупционный суд отправил под стражу бывшего главу офиса президента страны Андрея Ермака, которого обвиняют в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

