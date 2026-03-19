Россиянам раскрыли содержимое первого автомобиля Volga
Андрей Ломанов заявил НСН, что пока локализовать в России можно довольно ограниченное количество элементов автомобилей.
Первая модель российского автомобильного бренда Volga - кроссовер К50 – будет несильно отличаться от Geely Monjaro по характеристикам и цене, заявил НСН автоэксперт Андрей Ломанов.
Первая модель российского автомобильного бренда Volga - кроссовер К50 - поступит в продажу в России летом 2026 года, сообщила компания. Цену компания пока не раскрывает. Производить машины будут на экс-заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Модель получила бензиновый двигатель объемом 2 литра с турбиной и мощностью 238 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Ломанов рассказал, чего ждать от нового авто.
«Это спорный момент, надо ли брать советские старые бренды, потому что ассоциативный ряд с ними у всех очень разный. Но сейчас было принято решение возрождать бренд Volga, «Москвич» уже возродили. Мы получаем игру со старыми названиями и новыми китайскими автомобилями. Значок бренда, шильдик точно будет наш, какой-то план локализации, конечно, существует. Но локализовать мы можем довольно ограниченное количество элементов: стекла, резиновые детали. На какой-то момент это будут большие элементы салона, но пока об этом говорить рано», - рассказал он.
По его словам, автомобиль не будет сильно отличаться от китайского «донора».
«В целом у нас практически полностью донорская машина получается. По характеристикам это буквально Geely Monjaro, это примерно такой ценовой диапазон. Автомобиль будет отличаться несущественно в зависимости от комплектации. По такому же пути сначала шел «Москвич», сейчас они выбрали новую машину, новый донорский объект. Geely Monjaro российские покупатели знают хорошо. Вопрос только в том, зачем делать два автомобиля под разными брендами. Не проще было бы наладить производство Geely, назвать как-то иначе, получить выгоду по цене. Но на деле так выходит, что машины локализованной сборки у нас получаются еще дороже, чем привезенные», - объяснил собеседник НСН.
Цена на новый Geely Monjaro 2025–2026 годов у официальных дилеров в России варьируется от 3,7 до 4,9 млн рублей в зависимости от комплектации.
Производителям Volga нужно будет прыгнуть выше головы, чтобы попытаться конкурировать с китайскими автобрендами на российском рынке, заявил НСН глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов.
