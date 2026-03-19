«Это спорный момент, надо ли брать советские старые бренды, потому что ассоциативный ряд с ними у всех очень разный. Но сейчас было принято решение возрождать бренд Volga, «Москвич» уже возродили. Мы получаем игру со старыми названиями и новыми китайскими автомобилями. Значок бренда, шильдик точно будет наш, какой-то план локализации, конечно, существует. Но локализовать мы можем довольно ограниченное количество элементов: стекла, резиновые детали. На какой-то момент это будут большие элементы салона, но пока об этом говорить рано», - рассказал он.

По его словам, автомобиль не будет сильно отличаться от китайского «донора».

«В целом у нас практически полностью донорская машина получается. По характеристикам это буквально Geely Monjaro, это примерно такой ценовой диапазон. Автомобиль будет отличаться несущественно в зависимости от комплектации. По такому же пути сначала шел «Москвич», сейчас они выбрали новую машину, новый донорский объект. Geely Monjaro российские покупатели знают хорошо. Вопрос только в том, зачем делать два автомобиля под разными брендами. Не проще было бы наладить производство Geely, назвать как-то иначе, получить выгоду по цене. Но на деле так выходит, что машины локализованной сборки у нас получаются еще дороже, чем привезенные», - объяснил собеседник НСН.

Цена на новый Geely Monjaro 2025–2026 годов у официальных дилеров в России варьируется от 3,7 до 4,9 млн рублей в зависимости от комплектации.

Производителям Volga нужно будет прыгнуть выше головы, чтобы попытаться конкурировать с китайскими автобрендами на российском рынке, заявил НСН глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов.

