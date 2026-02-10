Минпромторг может добавить в перечень автомобилей для такси марки, которые пообещают наладить производство комплектующих в России: все ожидают включение в список китайских Haval, заявил НСН председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Минпромторг подготовил расширенный перечень автомобилей, уровень локализации которых позволяет использовать их в таксопарках. Глава министерства Антон Алиханов отметил, что Минпромторг готов будет представить полный список машин для такси в ближайшие недели, передает «Интерфакс». Корнеев предположил, о каких машинах речь.