Люкса не будет: Какие автомобили добавят в перечень для такси
Минпромторг не сможет добавить в расширенный перечень авто для такси люксовые модели, заявил НСН Валерий Корнеев.
Минпромторг может добавить в перечень автомобилей для такси марки, которые пообещают наладить производство комплектующих в России: все ожидают включение в список китайских Haval, заявил НСН председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
Минпромторг подготовил расширенный перечень автомобилей, уровень локализации которых позволяет использовать их в таксопарках. Глава министерства Антон Алиханов отметил, что Минпромторг готов будет представить полный список машин для такси в ближайшие недели, передает «Интерфакс». Корнеев предположил, о каких машинах речь.
«Список этих автомобилей опирается не на уровень локализации, а на контракты, которые были заключены, это закрытые условия. Этот список непрозрачный. Пока всех удивляет, что не вошел в предварительный список Haval. Я думаю, что будет добавлено все, что производится на нашей территории, у чего есть гарантии по определенному уровню локализации. Китайские автомобили не хотят переносить производство именно комплектующих к нам, это станет для них мотивацией. При этом в Китае проблемы с автопромом сейчас, там наложены санкции от Европы и США, поэтому не факт, что из ста производителей в самом Китае за год-два выживет хотя бы половина. Пусть они пообещают и письменно закрепят условия по локализации комплектующих: надо вставлять в этот список тех, кто эти гарантии нашему правительству даст», - рассказал он.
При этом он отметил, что люксовые автомобили в этот список добавлены быть не могут.
«Вопрос в том, что в целом комфорт и бизнес-класс из китайских автомобилей построить можно. Но есть концепция черных автомобилей такси, когда работают на Mercedes и других автомобилях люксового класса. Автомобили, которые могут быть добавлены в этот список, до люкса точно не дотягивают. Такие автомобили у нас сегодня не производятся», - добавил собеседник НСН.
1 октября 2025 года Минпромторг опубликовал первичный перечень автомобилей, которые могут быть использованы для работы в такси. Модели, перечисленные ведомством: Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel; «УАЗ Патриот» и «Хантер»; Sollers SP7; Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE; Voyah Free, Dream, Passion; «Москвич-3», -3е, -6, -8.
Закон о локализации такси приняли в мае 2025 года. Он вступит в силу с 1 марта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
