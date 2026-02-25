Россиянам назвали главную причину «неадекватных» цен на такси
Михаил Михайлов заявил НСН, что служба заказа такси зарабатывает столько же, сколько зарабатывает за смену водитель, что приводит к перекосам.
Сейчас служба заказа такси на свой взгляд определяет стоимость поездки, что абсолютно ненормально: всегда формировали стоимость поездки перевозчики, исходя из затрат, заявил блогер, президент Ассоциации Содействия Развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов в пресс-центре НСН.
«Условия заработка – невыносимые просто, когда служба заказа такси зарабатывает столько же, сколько зарабатывает за смену водитель, это ни в какие рамки не лезет. Постоянно депутаты говорят, что цены не должны улетать в космос в плохую погоду. Да, действительно. Но они и не должны быть ниже плинтуса, когда штиль. У нас нет нормального адекватного тарифа. Сейчас служба заказа такси на свой взгляд определяет стоимость поездки, что абсолютно ненормально: всегда формировали стоимость поездки перевозчики, исходя из стоимости автомобиля, обслуживания. А сейчас служба заказа такси может назначить любую цену, даже рубль, а заработает свою комиссию», - пояснил он.
Водители такси сегодня вынуждены нарушать требования и законодательные нормы, так как иначе просто не смогут работать, заявил блогер, президент Ассоциации Содействия Развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
- ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме на Кубани
- В Госдуме признали бесполезность медосмотров водителей такси
- СМИ: В канцелярии президента Польши украли свыше $140 тысяч
- Россиянам назвали главную причину «неадекватных» цен на такси
- Водители такси сравнили требования к работе с «полетом на Луну»
- Российская саблистка Таллада стала чемпионкой Европы среди юниорок
- В ФМБА рассказали о готовности трех вакцин от колоректального рака
- Частных водителей призвали включить в Транспортную стратегию
- Как самозанятые водители заменили общественный транспорт
- В Оренбурге предотвратили заказное убийство крупного бизнесмена