«Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России по футболу

«Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России по футболу. В заключительном матче 30-го тура Российской премьер-лиги сезона-2025/26 петербургский клуб на своём поле обыграл «Ростов» со счётом 1:0. Единственный гол на 14-й минуте с пенальти забил нападающий Александр Соболев.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и досрочно завоевал золотые медали чемпионата.

Для главного тренера Сергея Семака это уже 14-й трофей с «Зенитом». Под его руководством команда семь раз становилась чемпионом России, дважды выигрывала Кубок и пять раз - Суперкубок страны. Семак возглавляет клуб с 2018 года. Ранее «Зенит» продлил с ним контракт до 2030 года.

Новый сезон РПЛ стартует 26 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
