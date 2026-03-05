«Камеры проблему не решат, это контроль для тех такси, которые сейчас оказывают услуги официально, но неофициальных водителей больше в два раза. За последние два года у нас сильно изменилось законодательство в этой сфере, огромное количество людей ушли в тень. Количество таких людей я оцениваю в полтора миллиона, не меньше. Эти люди будут перевозить людей без любых документов. Чтобы этого не происходило дальше, нужно менять законодательство. Мы уже создали такую группу, которая занимается оптимизацией законодательства в сфере такси. Когда мы задачу эту решим, не придется решать проблему с полисом. Если у таксиста нет ОСАГО, вся ответственность касается автомобиля. А у нас полтора миллиона человек используют свои машины, поэтому официально никто не знает, что это такси. Нам этих людей надо легализовать, они возят и будут возить без регистрации, так как требования для большинства невыполнимы, включая медицинские осмотры», - объяснил он.

Ради экономии некоторые водители используют нестандартные номера или специально прикрывают их тряпочками, поэтому камеры не заставят их оформлять ОСАГО, рассказал президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин в беседе с НСН.

