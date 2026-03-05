Камеры не спасут: В России полтора миллиона таксистов работают нелегально
Дорожные камеры контролируют ОСАГО тех такси, которые сейчас оказывают услуги официально, но неофициальных водителей больше в два раза, заявил НСН Дмитрий Гусев.
В России полтора миллиона таксистов работают нелегально, заявил НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев.
В Москве начали использовать дорожные камеры для контроля наличия полисов ОСАГО, но пока технология применяется только для такси и грузового транспорта. Об этом сообщил глава Национальной страховой информационной системы Николай Галушин. Его слова приводят «Известия». Гусев уверен, что на работу такси это никак не повлияет, так как проблема здесь в другое.
«Камеры проблему не решат, это контроль для тех такси, которые сейчас оказывают услуги официально, но неофициальных водителей больше в два раза. За последние два года у нас сильно изменилось законодательство в этой сфере, огромное количество людей ушли в тень. Количество таких людей я оцениваю в полтора миллиона, не меньше. Эти люди будут перевозить людей без любых документов. Чтобы этого не происходило дальше, нужно менять законодательство. Мы уже создали такую группу, которая занимается оптимизацией законодательства в сфере такси. Когда мы задачу эту решим, не придется решать проблему с полисом. Если у таксиста нет ОСАГО, вся ответственность касается автомобиля. А у нас полтора миллиона человек используют свои машины, поэтому официально никто не знает, что это такси. Нам этих людей надо легализовать, они возят и будут возить без регистрации, так как требования для большинства невыполнимы, включая медицинские осмотры», - объяснил он.
Ради экономии некоторые водители используют нестандартные номера или специально прикрывают их тряпочками, поэтому камеры не заставят их оформлять ОСАГО, рассказал президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин в беседе с НСН.
