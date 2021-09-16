«Пересмотреть правила». Эксперты оценили претензии к внешности школьников
Участники пресс-конференции обсудили, как предотвратить конфликты между учителями и школьниками на почве внешнего вида.
16 сентября в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция «Школьный фейсконтроль. Вправе ли школа выгнать ученика за внешний вид?».
В пресс-конференции приняли участие председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов, врач-психиатр, детский врач-психотерапевт, ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин и директор Фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова.
Были обозначены разные пути решения этой проблемы. Так, в профсоюзе учителей предложили обсуждать дресс-код с самими учениками, поскольку это сократит количество конфликтов между учителями и учениками.
«Если большинство детей не хочет придерживаться, может, нужно эти правила пересмотреть? Правила внешнего вида и одежды должны обсуждаться всеми участниками образовательного процесса, не только учителями или не только родителями, а всеми вместе», - отметил председатель профсоюза «Учитель».
Варламов также напомнил, что школьная травля из-за внешнего вида неприемлема.
«Естественно, учитель не может лишить ребенка доступа к образованию, не может выгнать его с урока, но может попросить ребенка написать объяснительную или директор может сделать замечание по поводу нарушения внутренних правил и распорядка, но это только, если такие правила в школе есть», - отметил учитель.
В свою очередь, директор Фонда «Национальные ресурсы образования» Половкова заявила, что требования к одежде и образу учащихся не должны быть излишне строгими. Она напомнила, что школа не имеет право ограничивать детей в их предпочтениях, если они соответствуют санитарным правилам.
«Согласно закону, школа имеет право устанавливать определенные требования, но требования к одежде, то есть, сюда не попадают у нас пирсинг, сережки, макияж, маникюр и цвет волос. Речь идет про одежду, и требования должны быть адекватные, то есть они должны опираться на санПиН», - пояснила она.
По словам психотерапевта Пережогина, сама идея школьной формы сегодня устарела и толкуется неверно. По его мнению, для детей одежда является безобидной возможностью показать свою индивидуальность.
«Сегодня ценность школьной формы, на мой взгляд, обусловлена только одним единственным фактом – если это учебное заведение, принадлежностью к которому человек может гордиться. <...>Одежда важна в том контексте, когда речь идет о том, прилично или неприлично, а когда прилично, но слишком ярко или каким-то образом иначе, на это надо не обращать внимания», - добавил он.
Участники обсудили психологический вред, который могут нанести учителя детям неосторожными словами. Так, Пережогин заявил, что в случае мальчика из Иркутска, которого отчитали за собранные в хвостик волосы, речь может идти о психотравме.
«Для любого ребенка любой взрослый - это более сильная сторона, поэтому сильный на слабого - это как-то не очень корректно. Подобное поведение учителя – это, конечно, тяжелая психическая травма, значит, это чревато формированием острых психических расстройств, что в дальнейшем трансформируется в более тяжелые психические расстройства. Не у всех детей, у некоторой доли, процентов у десяти», - объяснил врач.
Пережогин также отметил, что подросткам не хватает положительного примера, чтобы обращаться к специалистам со своими психологическими трудностями.
«Сейчас бы накануне выборов попросить бы лидеров партий, которые баллотируются в Госдуму тоже показать, что это не страшно и не стыдно, прийти бы под камеру самим, внуков своих привести на профилактический пример к доктору – психотерапевту или психологу. Это было бы круто», - предложил он.
Участники конференции обсудили вопрос нехватки психологов. По словам специалистов, в школах не хватает квалифицированных психологов из-за недостаточного финансирования. Так, Половкова подчеркнула, что на сегодняшний день психологов не хватает как минимум в половине учебных заведений.
«Официальное количество школ чуть менее 40 тысяч, а психологов чуть больше 20 тысяч – это данные последних лет. Мы проводили всероссийский опрос родителей два года назад, всего 11% родителей сказали, что в школе есть психолог, который может лично помочь и провести какие-либо тренинги», - отметила она.
Варламов выразил согласие со своей коллегой, отметив, что психологи, как правило, зарабатывают еще меньше, чем учителя.
Обычно психологи получают гораздо меньшую заработную плату, чем учителя, потому что по учителям директор должен отчитывать по средней оплате труда. В такой ситуации хорошие психологи в школу не пойдут», - поделился председатель профсоюза «Учитель».
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