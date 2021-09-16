«Пересмотреть правила». Эксперты оценили претензии к внешности школьников

Участники обсудили психологический вред, который могут нанести учителя детям неосторожными словами. Так, Пережогин заявил, что в случае мальчика из Иркутска, которого отчитали за собранные в хвостик волосы, речь может идти о психотравме.

«Для любого ребенка любой взрослый - это более сильная сторона, поэтому сильный на слабого - это как-то не очень корректно. Подобное поведение учителя – это, конечно, тяжелая психическая травма, значит, это чревато формированием острых психических расстройств, что в дальнейшем трансформируется в более тяжелые психические расстройства. Не у всех детей, у некоторой доли, процентов у десяти», - объяснил врач.

Пережогин также отметил, что подросткам не хватает положительного примера, чтобы обращаться к специалистам со своими психологическими трудностями.

«Сейчас бы накануне выборов попросить бы лидеров партий, которые баллотируются в Госдуму тоже показать, что это не страшно и не стыдно, прийти бы под камеру самим, внуков своих привести на профилактический пример к доктору – психотерапевту или психологу. Это было бы круто», - предложил он.

Участники конференции обсудили вопрос нехватки психологов. По словам специалистов, в школах не хватает квалифицированных психологов из-за недостаточного финансирования. Так, Половкова подчеркнула, что на сегодняшний день психологов не хватает как минимум в половине учебных заведений.

«Официальное количество школ чуть менее 40 тысяч, а психологов чуть больше 20 тысяч – это данные последних лет. Мы проводили всероссийский опрос родителей два года назад, всего 11% родителей сказали, что в школе есть психолог, который может лично помочь и провести какие-либо тренинги», - отметила она.

Варламов выразил согласие со своей коллегой, отметив, что психологи, как правило, зарабатывают еще меньше, чем учителя.



Обычно психологи получают гораздо меньшую заработную плату, чем учителя, потому что по учителям директор должен отчитывать по средней оплате труда. В такой ситуации хорошие психологи в школу не пойдут», - поделился председатель профсоюза «Учитель».

Ранее стало известно, что старшеклассник Никанор Толстых, который указал президенту РФ Владимиру Путину на ошибку, закрыл свои социальные сети.

