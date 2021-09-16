В ОНФ назвали единственное ограничение на внешний вид для школьников
Татьяна Половкова отметила, что ограничения со стороны школы могут касаться только одежды, а не цвета волос или маникюра учащегося.
Школа вправе ограничивать внешний вид учащихся только в плане одежды, и любые подобные ограничения должны приниматься с учетом мнения родителей и учеников, заявил директор Фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова в пресс-центре НСН.
«Согласно закону, школа имеет право устанавливать определенные требования, но требования к одежде, то есть, сюда не попадают у нас пирсинг, сережки, макияж, маникюр и цвет волос. Речь идет про одежду, и требования должны быть адекватные, то есть они должны опираться на санПиН. То есть, например, что-то школа может запрещать с точки зрения того, что это небезопасно для здоровья, негигиенично. Любые требования к одежде должны приниматься с учетом мнения ребенка», - отметила она.
Школам необходимо пересмотреть правила, которые не хотят выполнять школьники, тогда и конфликтов между учителями и учениками станет меньше, заявил председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов ранее в пресс-центре НСН.
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