Профсоюз «Учитель»: Педагог не может выгнать ученика из-за внешнего вида

Учитель может попросить ученика написать объяснительную, если он нарушил то или иное правило школы, но не выгонять его с урока. Об этом заявил председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов в пресс-центре НСН, говоря о проблеме школьной травли из-за внешнего вида.

«На мой взгляд, учитель ничего не должен делать в такой ситуации. Я всю жизнь учился и работал в школе, где на такие вещи реагировали совершенно адекватно: хочет ребенок самовыражаться, пускай самовыражается. Естественно, учитель не может лишить ребенка доступа к образованию, не может выгнать его с урока, но может попросить ребенка написать объяснительную или директор может сделать замечание по поводу нарушения внутренних правил и распорядка, но это только, если такие правила в школе есть», - рассказал Варламов.

Школам необходимо пересмотреть правила, которые не хотят выполнять школьники, тогда и конфликтов между учителями и учениками станет меньше, заявил Варламов в пресс-центре НСН ранее.

