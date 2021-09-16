Профсоюз «Учитель»: Педагог не может выгнать ученика из-за внешнего вида
Юрий Варламов подчеркнул, что у ребенка есть право на образование.
Учитель может попросить ученика написать объяснительную, если он нарушил то или иное правило школы, но не выгонять его с урока. Об этом заявил председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов в пресс-центре НСН, говоря о проблеме школьной травли из-за внешнего вида.
«На мой взгляд, учитель ничего не должен делать в такой ситуации. Я всю жизнь учился и работал в школе, где на такие вещи реагировали совершенно адекватно: хочет ребенок самовыражаться, пускай самовыражается. Естественно, учитель не может лишить ребенка доступа к образованию, не может выгнать его с урока, но может попросить ребенка написать объяснительную или директор может сделать замечание по поводу нарушения внутренних правил и распорядка, но это только, если такие правила в школе есть», - рассказал Варламов.
Школам необходимо пересмотреть правила, которые не хотят выполнять школьники, тогда и конфликтов между учителями и учениками станет меньше, заявил Варламов в пресс-центре НСН ранее.
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