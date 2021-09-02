Поправивший Путина школьник закрыл свои соцсети
Школьник Никанор Толстых, который указал президенту РФ Владимиру Путину на ошибку, закрыл свои социальные сети, сообщает Ura.ru.
В частности, подросток сделал закрытыми свои профили в Instagram и «Вконтакте».
Ранее Путин оговорился в ходе открытого урока в детском центре «Океан» во Владивостоке и назвал Семилетней войну со Швецией, которую вёл Пётр I. Ошибку главы государства заметил подросток, который решил его поправить и напомнил, что это была «просто Северная война».
Позже директор школы № 35 города Воркута Юлия Рябцева назвала поступок Толстых наглым и отметила, что не позволила бы себе «поправлять Владимира Владимировича».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заступился за школьника и заявил, что в Кремле не согласны с позицией директора школы. Кроме того, он напомнил, что Путин поблагодарил ученика за поправку.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 985 / сут.
Умерли
185 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 669 / сут.
- СМИ: турецкий суд приговорил напавшего на россиян мужчину к 36 годам тюрьмы
- В Москве назвали «ужасающей» ситуацию с наездами таксистов на пешеходов
- СМИ: WhatsApp оштрафовали на 225 млн евро за нарушение правил защиты данных
- Поправивший Путина школьник закрыл свои соцсети
- Россияне жалуются на серьезные сбои в работе Instagram
- Более 3 млрд рублей украли мошенники у клиентов банков в России за 3 месяца
- В Карском море нашли атомный реактор подлодки К-19 по прозвищу «Хиросима»
- Владивосток намерен бороться за проведение Олимпиады-2036
- Туроператоры сократили долги перед туристами до 7 млрд рублей
- Силы сопротивления объявили о гибели 350 талибов в боях за Панджшер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru