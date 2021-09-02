Поправивший Путина школьник закрыл свои соцсети

Школьник Никанор Толстых, который указал президенту РФ Владимиру Путину на ошибку, закрыл свои социальные сети, сообщает Ura.ru.

В частности, подросток сделал закрытыми свои профили в Instagram и «Вконтакте».

Ранее Путин оговорился в ходе открытого урока в детском центре «Океан» во Владивостоке и назвал Семилетней войну со Швецией, которую вёл Пётр I. Ошибку главы государства заметил подросток, который решил его поправить и напомнил, что это была «просто Северная война».

Позже директор школы № 35 города Воркута Юлия Рябцева назвала поступок Толстых наглым и отметила, что не позволила бы себе «поправлять Владимира Владимировича».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заступился за школьника и заявил, что в Кремле не согласны с позицией директора школы. Кроме того, он напомнил, что Путин поблагодарил ученика за поправку.

