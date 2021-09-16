Лидеров партий призвали публично провериться у психотерапевта

Врач-психотерапевт Лев Пережогин и эксперт ОНФ Татьяна Половкова заявили, что сегодня подростки не доверяют психологам, и эту проблему надо решать.

Эксперт ОНФ Татьяна Половкова в пресс-центре НСН заявила, что сегодня необходимо найти способы, как помочь подросткам начать доверять психологам.

«Во-первых, это социальные сети, есть огромное количество пабликов, где ребята обсуждают свои психологические проблемы. Понятное дело, что идти нужно туда. Мы пытаемся привлечь кумиров молодежи к популяризации психологической помощи. Понятно, что кто-то просит большие деньги, а кто-то на волонтерских основаниях записывает ролики», - рассказала она.

Врач-психотерапевт, руководитель отделения социальной психиатрии детей и подростков Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин в пресс-центре НСН подтвердил, что подростки на самом деле больше доверяют сверстникам, чем психологам, В популяризации психологов могли бы помочь известные люди - например, лидеры политических партий, полагает он.

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«У подростков есть очень большое недоверие к взрослым, которые говорят «подходи сюда, я тебе помогу». Они думают, что их пытаются заманить, чтобы потом каким-то образом эксплуатировать, это часть подростковой психологии. Сейчас бы накануне выборов попросить бы лидеров партий, которые баллотируются в Госдуму тоже показать, что это не страшно и не стыдно, прийти бы под камеру самим, внуков своих привести на профилактический пример к доктору – психотерапевту или психологу. Это было бы круто», - заметил он.

Психологов в школах не хватает из-за недофинансирования, заявил председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов ранее в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодросткиПсихологи
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