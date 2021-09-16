В профсоюзе учителей заявили о нехватке психологов в школах
Юрий Варламов отметил, что экономия средств в сфере образования негативно сказывается на укомплектованности штатов школ.
Психологов в школах не хватает из-за недофинансирования школ, заявил председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов ранее в пресс-центре НСН.
«Очень плохая ситуация укомплектованности школ психологами, более того, она постепенно ухудшается, потому что в школах становится все меньше денег, фонд оплаты труда единый, не хватает даже на учителей основных дисциплин. Обычно психологи получают гораздо меньшую заработную плату, чем учителя, потому что по учителям директор должен отчитывать по средней оплате труда. В такой ситуации хорошие психологи в школу не пойдут», - рассказал Варламов.
В свою очередь, эксперт ОНФ Татьяна Половкова в пресс-центре НСН подчеркнула, что сейчас как минимум в половине школ сегодня нет психологов.
«Официальное количество школ чуть менее 40 тысяч, а психологов чуть больше 20 тысяч – это данные последних лет. Мы проводили всероссийский опрос родителей два года назад, всего 11% родителей сказали, что в школе есть психолог, который может лично помочь и провести какие-либо тренинги», - отметила она.
Школам необходимо пересмотреть правила, которые не хотят выполнять школьники, тогда и конфликтов между учителями и учениками станет меньше, заявил председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов ранее в пресс-центре НСН.
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