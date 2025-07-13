Интерпол донес в полицию РФ на подростка из-за компьютерной игры

После этого юноша признался, что действительно оскорблял людей в игре в том числе по религиозным признакам и рассказал российским полицейским, что у него произошел конфликт с другим пользователем. Сообщалось, что он угрожал игрокам расправой, однако, по словам самого юноши, это было в рамках игры.

Сотрудники полиции отпустили молодого человека после разговора. Но в МВД начали проверку по статье 148 УК РФ («Нарушение права свободы совести и вероисповедания»).

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в подмосковном Домодедове подросток напал с молотком на двух несовершеннолетних девушек.