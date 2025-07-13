В Роскадастре перечислили города РФ с одинаковыми названиями
В России насчитывается 67 городов с одинаковыми названиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роскадастра.
Согласно информации источника, всего в стране свыше 1 тысячи 250 городов, 31 из которых имеет по два и даже более «тезок». Известно, что совпадения встречаются как в старых, так и в новых субъектах РФ.
Отмечается, что в России чаще всего повторяются такие названия городов, как Советск, Александровск, Приморск, Кировск и Красноармейск. В Роскадастре также заметили, что названия таких городов, как, например, Дзержинск, Мирный, Углегорск, Белогорск, Донецк тоже повторяются по два раза.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Одессе предложили переименовать «Пушкинский платан».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru