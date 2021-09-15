«Это зло!» Родители выступают за категорический запрет гаджетов на уроках

«Несмотря на то, что вся эта техника относительно недавно вошла в оборот, экспертное сообщество выработало свою точку зрения по этому вопросу. Оно категорически против телефонов на уроках, это все уже поняли и приняли, потому что любые гаджеты на уроках, в том числе и компьютеры, это зло. Исключением является компьютер, когда идет какое-то коллективное обсуждение с преподавателями в сети», - сказал Оболонский.

При этом он признал, что у школьников должны быть телефоны для связи с родителями

«У нас, как и в любой стране, не слишком безопасная среда вокруг школ, и когда ребенок идет из школы, ему, конечно, нужно средство связи. Здесь идет такой технический спор, расхождение среди экспертов и родителей, каким образом это сделать, чтобы у детей были где-то ячейки, чтобы они по приходу в школу туда эти телефоны положили, а потом забрали. Но в классе, конечно, ребенок должен находиться без гаджета, иначе он по любому отвлекается, и начинаются проблемы. Было очень много конфликтов, когда преподаватель выясняет отношения с ребенком, который либо демонстративно «в телефоне», либо наушники надевает и что-то слушает. И заканчивались эти конфликты, к сожалению, плачевно. Поэтому в коллективе Национального родительского комитета такая точка зрения. Мы соглашаемся со многими экспертами, которые категорически против нахождения гаджетов в классе во время уроков», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, председатель комиссии по образованию в Мосгордуме, заслуженный учитель РФ Евгений Бунимович в интервью НСН, назвал отказ от мобильных телефонов в школах возвращением в прошлый век. По его мнению, полностью запретить телефоны в школе невозможно, так как они стали неотъемлемой частью учебного процесса.

