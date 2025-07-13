IBU: Россияне смогут вернуться на турниры после окончания СВО
В Международном союзе биатлонистов (IBU) объявили, что российские и белорусские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования после окончания украинского конфликта. Об этом сообщает издание «ВсеПроСпорт».
При этом в организации подчеркнули, что отстранение атлетов из России и Белоруссии будет продолжаться до тех пор, «пока обе национальные федерации не покажут полную приверженность продвижению целей IBU».
До этого в июне 2025 года IBU перераспределил медали после аннулирования результатов Евгения Устюгова. Российского спортсмена лишили золота и бронзы Олимпиады 2010 года, а также двух серебряных медалей Чемпионата мира-2011 и золота Сочи-2014 в эстафете. Все награды передали другим биатлонистам и сборным.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что лыжника Александра Большунова и еще около 40 российских спортсменов включили в международный пул допинг-тестирования FIS на сезон-2025/26.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Миронов раскритиковал идею о выдаче семейной ипотеки только по месту регистрации
- СМИ: Президент Ирана Пезешкиан был ранен во время атаки Израиля
- Интерпол донес в полицию РФ на подростка из-за компьютерной игры
- IBU: Россияне смогут вернуться на турниры после окончания СВО
- В Роскадастре перечислили города РФ с одинаковыми названиями
- В РФ объявили в розыск сына режиссера «Моей прекрасной няни»
- В пробке у Крымского моста застряли свыше 1,3 тысячи авто
- СМИ: Экс-полковника МВД Захарченко признали нарушителем порядка в ИК-5
- Когда российские спортсмены вернутся на международные соревнования
- СМИ: Пролетевший над Киевом Ан-124 будет проходить испытания в Германии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru