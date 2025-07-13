IBU: Россияне смогут вернуться на турниры после окончания СВО

В Международном союзе биатлонистов (IBU) объявили, что российские и белорусские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования после окончания украинского конфликта. Об этом сообщает издание «ВсеПроСпорт».

При этом в организации подчеркнули, что отстранение атлетов из России и Белоруссии будет продолжаться до тех пор, «пока обе национальные федерации не покажут полную приверженность продвижению целей IBU».

Когда российские спортсмены вернутся на международные соревнования

До этого в июне 2025 года IBU перераспределил медали после аннулирования результатов Евгения Устюгова. Российского спортсмена лишили золота и бронзы Олимпиады 2010 года, а также двух серебряных медалей Чемпионата мира-2011 и золота Сочи-2014 в эстафете. Все награды передали другим биатлонистам и сборным.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что лыжника Александра Большунова и еще около 40 российских спортсменов включили в международный пул допинг-тестирования FIS на сезон-2025/26.

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Фото: twitter.com/biathlonworld
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