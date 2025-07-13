IBU: Россияне смогут вернуться на турниры после окончания СВО

В Международном союзе биатлонистов (IBU) объявили, что российские и белорусские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования после окончания украинского конфликта. Об этом сообщает издание «ВсеПроСпорт».

При этом в организации подчеркнули, что отстранение атлетов из России и Белоруссии будет продолжаться до тех пор, «пока обе национальные федерации не покажут полную приверженность продвижению целей IBU».