Психотерапевт: Учителя могут довести детей до тяжелых психических состояний
Лев Пережогин отметил, что в таком случае речь может идти об уголовном наказании для педагога.
Какое-либо агрессивное действие со стороны учителя - травля, унижение, оскорбление - способно нанести психике ребенка непоправимый вред, заявил врач-психотерапевт, руководитель отделения социальной психиатрии детей и подростков Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин в пресс-центре НСН.
«Для любого ребенка любой взрослый - это более сильная сторона, поэтому сильный на слабого - это как-то не очень корректно. Подобное поведение учителя – это, конечно, тяжелая психическая травма, значит, это чревато формированием острых психических расстройств, что в дальнейшем трансформируется в более тяжелые психические расстройства. Не у всех детей, у некоторой доли, процентов у десяти. Тогда мы уже вправе ожидать и депрессивных реакций, посттравматического стрессового расстройства, а это уже тяжелые психические состояния, которые требуют вмешательства со стороны докторов. А если какое-то событие привело к формированию какого-то психического расстройства, то это тяжкий вред здоровью, по сути дела, мы имеем факт преступления, уголовного», - отметил Пережогин.
Школам необходимо пересмотреть правила, которые не хотят выполнять школьники, тогда и конфликтов между учителями и учениками станет меньше, заявил председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов ранее в пресс-центре НСН.
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