Эксперт назвал признаки некачественной школьной формы

Торчащие нитки и наличие любого запаха указывает на то, что товар может быть небезопасен, заявил руководитель отраслевого испытательного центра «Инновационного центра текстильной и легкой промышленности» (АО «ИНПЦ ТЛП») Дмитрий Гузов в пресс-центре НСН.

«Необходимо обратить внимание на маркировку, должно присутствовать название продукции, страна производителя и само предприятие, должны быть значки по уходу за продукцией. Дальше запросите сертификат и обратите внимание на его содержимое, его действительность. Также нужно проверить качество швов. Если торчат нитки, такую продукцию лучше не брать. Обратите внимание на запах, если от продукции исходит запах, он необязательно должен неприятным, химическим, вообще его наличие может тоже говорить о небезопасности продукции», - рассказал он.

В свою очередь, эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ), лидер общественной организации «Совет матерей», Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН посоветовала ходить в магазин с мокрой тряпкой, чтобы протереть ткань изделия.

«Если потом на тряпочке остается цвет, значит, когда ребенок вспотеет, все то же самое будет на его коже, на его белой рубашке и так далее», - отметила она.

Ранее стало известно, что средняя стоимость необходимых товаров для школы в России в этом году составляет 17 550 рублей, следует из данных сервиса «Авито».

