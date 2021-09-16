В профсоюзе учителей предложили обсуждать дресс-код с учениками
Председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов уверен, что такой диалог исключит вероятность конфликтов из-за внешнего вида.
Школам необходимо пересмотреть правила, которые не хотят выполнять школьники, тогда и конфликтов между учителями и учениками станет меньше, заявил председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов в пресс-центре НСН.
«Если большинство детей не хочет придерживаться, может, нужно эти правила пересмотреть? Потому что и правила внешнего вида и одежды должны обсуждаться всеми участниками образовательного процесса, не только учителями или не только родителями, а всеми вместе. Если эти правила были результатом общего обсуждения, наверное и конфликтов не будет тогда», - отметил он.
Ранее шестиклассника в Иркутске не пустили на урок из-за прически: выбритыми висками и чёлкой, собранной на макушке в хвостик. По информации местных СМИ, мама 12-летнего мальчика рассказала, что её сына отправили в кабинет психолога, где директор и другие педагоги школы пытались объяснить ему, что мужчинам не стоит ходить с такой прической. Женщина добавила, что после этой «лекции» мальчик стал спрашивать у неё про «транссексуалов», о которых он до этого момента ничего не знал.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 594 / сут.
Умерли
196 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+17 326 / сут.
- В МВД опровергли сообщения об ужесточении санкций за автомобильные шторки
- Уголовное дело о склонении к беспорядкам после выборов возбужденно в РФ
- Распоряжение МВД о запрете пребывания в России комика Идрака Мирзализаде приостановлено
- К стройке реновационного жилья в Москве привлекут около 200 осуждённых
- Сервис по поиску избирательного участка и округа открылся на портале mos.ru
- Лидеры стран ОДКБ согласовали план оснащения Коллективных сил современным вооружением
- В 90% жилых домов Москвы дали отопление
- За сутки в России подтвердили более 19 тысяч новых случаев COVID-19
- Сборная России поднялась на четыре строчки в рейтинге FIFA
- Умер экс-тренер баскетбольных ЦСКА и «Динамо» Ивкович
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru