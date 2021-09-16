В профсоюзе учителей предложили обсуждать дресс-код с учениками

Школам необходимо пересмотреть правила, которые не хотят выполнять школьники, тогда и конфликтов между учителями и учениками станет меньше, заявил председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов в пресс-центре НСН.

«Если большинство детей не хочет придерживаться, может, нужно эти правила пересмотреть? Потому что и правила внешнего вида и одежды должны обсуждаться всеми участниками образовательного процесса, не только учителями или не только родителями, а всеми вместе. Если эти правила были результатом общего обсуждения, наверное и конфликтов не будет тогда», - отметил он.

Ранее шестиклассника в Иркутске не пустили на урок из-за прически: выбритыми висками и чёлкой, собранной на макушке в хвостик. По информации местных СМИ, мама 12-летнего мальчика рассказала, что её сына отправили в кабинет психолога, где директор и другие педагоги школы пытались объяснить ему, что мужчинам не стоит ходить с такой прической. Женщина добавила, что после этой «лекции» мальчик стал спрашивать у неё про «транссексуалов», о которых он до этого момента ничего не знал.

