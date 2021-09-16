Психотерапевт рассказал, как «бороться» с ярким внешним видом ребенка
Лев Пережогин уверен, что не нужно перегибать палку в воспитательном процессе школьника.
Ругать ребенка за яркую одежду не стоит, но следует осторожно объяснить ему, если речь идет о неприличных нарядах, заявил врач-психотерапевт, руководитель отделения социальной психиатрии детей и подростков Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин в пресс-центре НСН.
«Вопросы внешнего вида и школьной формы – это не совсем одно и то же. Когда школьная форма формировалась, а она еще начала формироваться в Средние века, школьную форму носили для того, что идентифицировать себя с каким-либо заведением, этим гордились. Сегодня ценность школьной формы, на мой взгляд, обусловлена только одним единственным фактом – если это учебное заведение, принадлежностью к которому человек может гордиться», - рассказал он.
По словам Пережогина, другого смысла в школьной форме нет, но необходимо следить за тем, чтобы одежда школьников была приличной.
«Чтобы соблюдать какую-то дисциплину, достаточно просто сказать, что мальчикам темные брюки и рубашечка, а девочкам темную юбочку и блузочку, а какую юбочку и блузочку – выбирайте сами в зависимости от своего уровня самосознания и уровня своей культуры. Вызывающую одежду ребенок надевает с одной единственной целью – «вот он я, посмотрите на меня, пожалуйста», то есть это просто один из безобидных способов обратить на себя внимание. Одежда важна в том контексте, когда речь идет о том, прилично или неприлично, а когда прилично, но слишком ярко или каким-то образом иначе, на это надо не обращать внимания, замечания нужно делать корректно, воспитание из-под палки – плохая идея», - отметил он.
Какое-либо агрессивное действие со стороны учителя способно нанести психике ребенка зачастую непоправимый ущерб, заявил Пережогин ранее в НСН.
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