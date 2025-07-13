СМИ: Президент Ирана Пезешкиан был ранен во время атаки Израиля
Иранский президент Масуд Пезешкиан был ранен во время израильской атаки на Тегеран. Об этом сообщает агентство «Fars».
Это произошло 16 июня в период обострения конфликта.
Известно, что Пезешкиан пострадал во время заседания Высшего совета нацбезопасности, когда по входам и выходам из здания ударили шестью бомбами или ракетами. Отмечалось, что политикам удалось выбраться из здания через аварийный люк. Некоторые из них в том числе президент Ирана получили незначительные травмы ног.
До этого Пезешкиан говорил о попытке покушения на него со стороны израильских властей, которая произошла во время одного из совещаний президента.
Ирано-израильский конфликт обострился 13 июня 2025 года. Стороны обменивались ракетными ударами, нанося серьезные повреждения инфраструктуре в обеих странах. При этом позже в конфликт вмешались США, атаковав несколько ядерных объектов в Иране. Поле сторонам удалось остановить противостояние.
Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский и научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в интервью НСН подчеркнули, что перемирие между Ираном и Израилем не будет «вечным».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru