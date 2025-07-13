СМИ: Президент Ирана Пезешкиан был ранен во время атаки Израиля

Иранский президент Масуд Пезешкиан был ранен во время израильской атаки на Тегеран. Об этом сообщает агентство «Fars».

Это произошло 16 июня в период обострения конфликта.

Известно, что Пезешкиан пострадал во время заседания Высшего совета нацбезопасности, когда по входам и выходам из здания ударили шестью бомбами или ракетами. Отмечалось, что политикам удалось выбраться из здания через аварийный люк. Некоторые из них в том числе президент Ирана получили незначительные травмы ног.

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До этого Пезешкиан говорил о попытке покушения на него со стороны израильских властей, которая произошла во время одного из совещаний президента.

Ирано-израильский конфликт обострился 13 июня 2025 года. Стороны обменивались ракетными ударами, нанося серьезные повреждения инфраструктуре в обеих странах. При этом позже в конфликт вмешались США, атаковав несколько ядерных объектов в Иране. Поле сторонам удалось остановить противостояние.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский и научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в интервью НСН подчеркнули, что перемирие между Ираном и Израилем не будет «вечным».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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