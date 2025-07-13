СМИ: Президент Ирана Пезешкиан был ранен во время атаки Израиля

Иранский президент Масуд Пезешкиан был ранен во время израильской атаки на Тегеран. Об этом сообщает агентство «Fars».

Это произошло 16 июня в период обострения конфликта.

Известно, что Пезешкиан пострадал во время заседания Высшего совета нацбезопасности, когда по входам и выходам из здания ударили шестью бомбами или ракетами. Отмечалось, что политикам удалось выбраться из здания через аварийный люк. Некоторые из них в том числе президент Ирана получили незначительные травмы ног.