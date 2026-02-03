«Затопит набережную»: Таяние сугробов в Москве угрожает Зарядью и Филям
Москва-река зарегулирована четырьмя водохранилищами, при этом весной может «подтопить» часть прогулочной зоны в Зарядье, сказал в эфире НСН Сергей Беднарук.
Рекордные снегопады в Москве не приведут к катастрофическим последствиям при таянии снега, однако может затопить набережную у Зарядья, заявил в интервью НСН начальник информационно-аналитического центра (ИАЦ) регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Сергей Беднарук.
Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян ранее заявил, что весной в столичном регионе могут начаться паводки из-за сугробов высотой более 60 сантиметров. Беднарук объяснил, что больших угроз это не несет.
«Половодья определяются не высотой сугробов, а запасами воды в снеге. Запасы воды в снеге на сегодняшний день в бассейне Москвы-реки по съемкам на 31 января составляют 185%. Говорить о том, что это чем-то серьезным грозит, пока никаких оснований нет. Москва-река зарегулирована, у нас есть Можайское, Истринское, Рузское, Озернинское водохранилища. Остается незарегулированная часть водосбора между гидроузлами этих водохранилищ и Рублевской плотиной, непосредственно оттуда вода попадает в пределы Москвы. Там снега много, может быть какой-то сток, но он не такой большой. Это может повлиять на Филевскую набережную и "дырку", которую сделали в набережной у Зарядья», - отметил эксперт.
Беднарук уточнил, что никакой катастрофы не будет, но набережные может залить.
«Ничего особенного, просто затопит то, что там понаделали, да и все. Набережную там опустили, сделали прогулочную зону, но на более низких отметках. Сделали "ворота" для Зарядья, то есть "дырку" в набережной, ее периодически перекрывают чем-то. Ну затопит набережную, ну и что? Ничего такого катастрофического не будет. Сугробы большие, но снег легкий», - успокоил собеседник НСН.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее предупредил москвичей о 25-градусных морозах 4-5 февраля, после чего морозы ослабеют, но повысится вероятность новых снегопадов, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Затопит набережную»: Таяние сугробов в Москве угрожает Зарядью и Филям
- Зеленский в файлах Эпштейна упоминается в связи с траффиком людей с Украины
- По делу о смертельном ДТП с автобусом под Красноярском задержали водителя грузовика
- СМИ: В деле Эпштейна неожиданно появились российские города
- СМИ: Чета Клинтонов согласилась дать показания по делу Эпштейна
- МОК призвал украинцев не устраивать протесты против россиян на Олимпиаде
- СМИ: В замерзшем водоеме Ленобласти обнаружили тело пропавшего ребенка
- СМИ: В ЕС не договорились по механизму займа €90 млрд для Киева
- Россиянам предложили отказаться от всех трат, кроме еды и ЖКУ
- Руководство военного завода в Ростове-на Дону обвинили в присвоении 2 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru