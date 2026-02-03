Рекордные снегопады в Москве не приведут к катастрофическим последствиям при таянии снега, однако может затопить набережную у Зарядья, заявил в интервью НСН начальник информационно-аналитического центра (ИАЦ) регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Сергей Беднарук.

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян ранее заявил, что весной в столичном регионе могут начаться паводки из-за сугробов высотой более 60 сантиметров. Беднарук объяснил, что больших угроз это не несет.