Число пациентов с оспой обезьян в Домодедовской больнице увеличилось до трех

Медики сообщают, что все больные чувствуют себя удовлетворительно и получают необходимое лечение.



Напомним, что ранее в медучреждение поступили двое пациентов с этим заболеванием. После их госпитализации Роспотребнадзор ввел режим изоляции и установил медицинское наблюдение за лицами, контактировавшими с зараженными.



В официальном Telegram‑канале больницы уточняется, что ведется постоянный мониторинг биоматериала пациентов. После завершения курса лечения и соблюдения карантинных мер больных планируют выписать домой.

Ранее вирусолог Георгий Викулов в беседе с НСН заявил, что у российских врачей есть все необходимое для лечения оспы обезьян, а два случая заражения еще не говорят ни о чем серьезном.

