Число пациентов с оспой обезьян в Домодедовской больнице увеличилось до трех

В Домодедовской больнице увеличилось количество пациентов с диагностированной оспой обезьян — теперь их трое.

Онищенко заявил, что повторно вакцинироваться от гриппа не нужно

Медики сообщают, что все больные чувствуют себя удовлетворительно и получают необходимое лечение.

Напомним, что ранее в медучреждение поступили двое пациентов с этим заболеванием. После их госпитализации Роспотребнадзор ввел режим изоляции и установил медицинское наблюдение за лицами, контактировавшими с зараженными.

В официальном Telegram‑канале больницы уточняется, что ведется постоянный мониторинг биоматериала пациентов. После завершения курса лечения и соблюдения карантинных мер больных планируют выписать домой.

Ранее вирусолог Георгий Викулов в беседе с НСН заявил, что у российских врачей есть все необходимое для лечения оспы обезьян, а два случая заражения еще не говорят ни о чем серьезном.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:МоскваЗаболеваниеЗдоровье

Горячие новости

Все новости

партнеры