В МОК отреагировали на сообщения о нехватке презервативов
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал сообщение о нехватке презервативов в Олимпийской деревне. Его слова передает агентство ТАСС.
Адамс, оценивая ситуацию, связал её с празднованием Дня святого Валентина в Олимпийской деревне и отметил, что не считает нужным подробно развивать эту тему. По его данным, в деревне уже было использовано десять тысяч презервативов при общем числе 2,8 тысячи спортсменов.
Он также напомнил, что наличие запаса средств контрацепции в Олимпийской деревне является обязательным требованием Олимпийской хартии.
Ранее российский фигурист Петр Гуменник, выступающий на зимней Олимпиаде-2026 под нейтральным флагом, показал лучший результат на Играх среди россиян со времен Евгения Плющенко, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
