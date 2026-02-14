В МОК отреагировали на сообщения о нехватке презервативов

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал сообщение о нехватке презервативов в Олимпийской деревне. Его слова передает агентство ТАСС.

Адамс, оценивая ситуацию, связал её с празднованием Дня святого Валентина в Олимпийской деревне и отметил, что не считает нужным подробно развивать эту тему. По его данным, в деревне уже было использовано десять тысяч презервативов при общем числе 2,8 тысячи спортсменов.

Он также напомнил, что наличие запаса средств контрацепции в Олимпийской деревне является обязательным требованием Олимпийской хартии.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник, выступающий на зимней Олимпиаде-2026 под нейтральным флагом, показал лучший результат на Играх среди россиян со времен Евгения Плющенко, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/Терещенко Михаил
