Пресс-секретарь Зоологического музея МГУ, энтомолог Илья Гомыранов в интервью НСН опроверг информацию о том, что Москву этой весной ждет встреча с полчищами насекомых.

Ранее СМИ начали пестреть заголовками о грядущем «нашествии насекомых», ссылаясь на научного сотрудника кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадима Марьинского. По его словам, снежная зима может привести к тому, что весной проснется больше насекомых, чем обычно – бабочек, жуков и «многих других». Гомыранов объяснил, что паниковать пока рано.