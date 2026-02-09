Энтомолог развеял страшилки о весеннем нашествии насекомых в Москве

Возвратные заморозки могут не пощадить жуков, комфортно зимующих в снегу, сказал в эфире НСН Илья Гомыранов, пообещав южанам этим летом меньше саранчи.

Пресс-секретарь Зоологического музея МГУ, энтомолог Илья Гомыранов в интервью НСН опроверг информацию о том, что Москву этой весной ждет встреча с полчищами насекомых.

Ранее СМИ начали пестреть заголовками о грядущем «нашествии насекомых», ссылаясь на научного сотрудника кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадима Марьинского. По его словам, снежная зима может привести к тому, что весной проснется больше насекомых, чем обычно – бабочек, жуков и «многих других». Гомыранов объяснил, что паниковать пока рано.

«Мне не кажется, что насекомых будет сильно больше. Снег действительно защищает их от холода, от перепадов температур, дает им комфортную зимовку. Но говорить о том, что будет нашествие, неправильно. Просто насекомые комфортно перезимуют и весной мы их, скорее всего, увидим. Однако глубокий снег – это не гарантия, потому что зимой могут быть возвратные заморозки, когда снег уже растает, насекомые проснутся и тут ударят резкие морозы. Тогда насекомые погибнут. Большое количество воды также может способствовать тому, что, например, комары, мухи и другие насекомые, личинки которые живут в воде, немножко увеличат свою численность, но я бы не говорил о нашествии», - пояснил эксперт.

По его словам, на юге России в этом году вряд ли повторится нашествие саранчи, а ситуация с пауками не зависит от зимней погоды.

«На пауков погода в течение зимы точно никак не влияет. У саранчи волны численности увеличиваются раз в несколько лет. Это происходит постепенно, мы видим возросшую миграцию, они поедают растения и так далее. Уверен, погодные условия в этом году никак не повлияют на нее. Ели мы в прошлом году мы видели возросшую численность саранчи, то в этом году, скорее, наоборот будет спад, исходя из таких биологических механизмов», - заключил собеседник НСН.

Летом 2025 года в 20 российских регионах были замечены пауки-осы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

