Кравцов рассказал об изменении стандарта работы детских садов
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил РИА Новости о планах по совершенствованию работы дошкольных учреждений.
По его словам, ведомство намерено внести корректировки во ФГОС дошкольного образования — в первую очередь, чтобы усилить воспитательный компонент. Кроме того, министерство разработает методические рекомендации по обновлению интерьеров детских садов. Особое внимание уделят созданию комфортной и безопасной среды, в том числе для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Кравцов подчеркнул, что предстоящие мероприятия будут носить практический характер и отличаться насыщенностью. Для реализации задуманного министерство сформирует организационный комитет, который проанализирует и учтёт инициативы, поступившие от региональных властей.
Ранее сенатор от Приморского края Александр Ролик заявил НСН, что региональные власти на Дальнем Востоке должны не просто стимулировать рождаемость, а вовремя поддерживать её развитием инфраструктуры и социальными мерами.
