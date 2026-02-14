СМИ: За сутки от падения снега с крыш в Центральной России пострадали 25 человек

До этого говорилось минимум о десяти пострадавших. По данным источника, в основном они получили травмы головы.

Отмечается, что участившиеся случаи травм у людей от падения наледи могут быть вызваны изменением погодных условий в этой части страны. В связи с резким потеплением снег уплотнился и стал тяжелее.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Тверской области крыша многоквартирного дома частично обрушилась из-за снега.