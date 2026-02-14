СМИ: За сутки от падения снега с крыш в Центральной России пострадали 25 человек
За сутки количество пострадавших в результате падения снега с крыш в Центральной России увеличилось до 25 граждан, еще два человека погибли. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
До этого говорилось минимум о десяти пострадавших. По данным источника, в основном они получили травмы головы.
Отмечается, что участившиеся случаи травм у людей от падения наледи могут быть вызваны изменением погодных условий в этой части страны. В связи с резким потеплением снег уплотнился и стал тяжелее.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Тверской области крыша многоквартирного дома частично обрушилась из-за снега.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Сроки доставки «Почты России» увеличились вдвое из-за нехватки водителей
- СМИ: Зеленский опроверг планы на выборы
- Президент Финляндии Стубб и глава ВТО «поссорились» из-за размера страны
- СМИ: За сутки от падения снега с крыш в Центральной России пострадали 25 человек
- Богомаз: В Брянской области при атаке БПЛА ВСУ погиб человек
- Гуменник показал лучший результат на Олимпиаде среди россиян со времен Плющенко
- СМИ: По делу о хищениях арестовали экс-директора концерна «Калашников»
- Михаил Ефремов впервые после освобождения из тюрьмы вышел на сцену театра
- В России заблокировали 3 тысячи сайтов за продажу запрещенных БАД
- Генконсул заявил, что россияне в Швейцарии вынуждены отказываться от гражданства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru