СМИ: За сутки от падения снега с крыш в Центральной России пострадали 25 человек

За сутки количество пострадавших в результате падения снега с крыш в Центральной России увеличилось до 25 граждан, еще два человека погибли. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В Москву после первой оттепели снова придут сильные морозы

До этого говорилось минимум о десяти пострадавших. По данным источника, в основном они получили травмы головы.

Отмечается, что участившиеся случаи травм у людей от падения наледи могут быть вызваны изменением погодных условий в этой части страны. В связи с резким потеплением снег уплотнился и стал тяжелее.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Тверской области крыша многоквартирного дома частично обрушилась из-за снега.

