Майский снегопад в Москве и области оставил граждан без света и повредил автомобили

Специалист «Фобоса» Евгений Тишковец объявил, что в мае снегопад в Москве побил рекорд 116-летней давности. 

1 и 2 мая в Москве и Подмосковье выпал снег. Синоптики обещают, что он растает только в субботу. Майский снегопад уже назвали рекордным за период более, чем 110 лет. При этом непогода оставила десятки тысяч граждан Московской области без электричества и повредила автомобили.

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ПОДМОСКОВЬЕ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

2 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за мокрого снега свыше 26 тысяч жителей 90 населенных пунктов региона остались без электричества. По его словам, из-за циклона с сильным ветром на проводах образовалась наледь, которая и привела к сбою в работе сети.

«Ночью в Подмосковье, особенно на севере региона, были аномальные погодные условия для начала мая. Упало большое количество деревьев. В ряде населенных пунктов произошло отключение электроэнергии... По всей области обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

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Он также сообщил, что в настоящее время свыше 200 аварийных бригад в регионе ликвидируют последствия непогоды, расчищают автодороги и железные пути. Губернатор добавил, что наибольшие трудности возникли на рижском и савеловском направлениях. Там сообщение осуществляется с задержками, запущены компенсационные автобусы для перевозки пассажиров.

По словам Воробьева, больше всего пострадали северные и северо-западные округа Московской области: Талдом, Дмитров и Сергиев Посад. Отмечается, что в последнем населенном пункте без электричества остаются примерно 5,5 тысяч жителей, там отключены 11 котельных.

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При этом в Дмитровском округе без света остались 47 населенных пунктов, 21 котельная отключена. В Талдоме основные трудности связаны с расчисткой дорог от деревьев и восстановлением ЛЭП, добавил губернатор.

Чиновник рассказал, что бригады Россетей, Мособлэнерго и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения, а после этого оперативно запустят котельные, которые остались без электричества.

РАЗБИТЫЕ ИЗ-ЗА СНЕГА АВТО

СМИ также писали, что в столичном регионе в результате снегопада упало несколько деревьев. Они повредили десятки автомобилей в Москве и Подмосковье. При этом точное количество пострадавших машин пока неизвестно. Отмечается, что в настоящее время в оперативные службы поступает большой поток заявок.

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К тому же известно, что несколько деревьев упало на железнодорожные пути, из-за чего, как минимум на одном из направлений, нарушился график электричек, пишет Telegram-канал «Baza».

До этого сообщалось, что в ночь на 2 мая в Москве выпало 14 мм снега, что соответствует 22% от месячной нормы осадков для мая. Такие данные были зафиксированы на метостанциях на ВДНХ и Балчуге. При этом самый сильный снегопад прошел в подмосковном городе Дмитров, где выпал 21 мм, а также в Ново-Иерусалиме и Талдоме, где зафиксировали 22 мм, и в Клину, на территории которого снежный покров достиг 25 мм в высоту. Отмечается, что эти показатели соответствуют 35% от месячной нормы осадков, передает «Москва 24».

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РЕКОРДНЫЙ СНЕГОПАД

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объявил, что майский снегопад побил в столице рекорд 116-летней давности. По его словам, минувшей ночью в Москве выпало еще 4 мм осадков, это превысило прежний максимум 1909 года — 21 мм.

«1-го мая всего лишь за 12 часов на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало небывалые 24 мм, на Балчуге — 22 мм, Тушино — 28 мм, что составляет 40-45% от месячной нормы осадков», - написал синоптик в своем Telegram-канале.

Тишковец также сообщил, что в отдельных районах Москвы сформировался снежный покров высотой до 10 см, и за 36 часов в столице выпало 70% месячной нормы осадков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом специалист заметил, что снег в Москве растает к полудню 3 мая, передает RT.

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«Завтра днем пройдет теплый фронт, небо опять нахмурится и брызнут небольшие дожди, потеплеет до +10…+13 градусов, снег в городе к полудню растает», - написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости рассказал, что заморозки в первые дни мая были нормой для Центральной России в XX веке.

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ФОТО: ТАСС / РБК / Андрей Любимов
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