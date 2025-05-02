Майский снегопад в Москве и области оставил граждан без света и повредил автомобили

ПОДМОСКОВЬЕ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

2 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за мокрого снега свыше 26 тысяч жителей 90 населенных пунктов региона остались без электричества. По его словам, из-за циклона с сильным ветром на проводах образовалась наледь, которая и привела к сбою в работе сети.

«Ночью в Подмосковье, особенно на севере региона, были аномальные погодные условия для начала мая. Упало большое количество деревьев. В ряде населенных пунктов произошло отключение электроэнергии... По всей области обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.