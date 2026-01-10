Циклон «Фрэнсис» в Москве закрыл «Шереметьево» и парализовал МКАД

Кроме того, из-за сильнейшего снегопада в столичных аэропортах отменили и задержали сотни рейсов. 

10 января из-за непогоды в Москве аэропорт «Шереметьево» до 10:00 утра закрыли на прилет самолетов. В авиагаванях столицы из-за разбушевавшегося циклона «Фрэнсис» задержали и отменили уже сотни рейсов. Кроме того, накануне снегопад в Москве на несколько часов парализовал движение по МКАД.

ЗАКРЫТИЕ «ШЕРЕМЕТЬЕВО» И ОТМЕНА РЕЙСОВ

В субботу утром в столичном аэропорту «Шереметьево» из-за непогоды продлили ограничения на прилет. Изначально авиагавань не должна была принимать самолеты до 08:00 часов, но позже это решение продлили еще на два часа.

Однако представители аэропорта заверили, что все рейсы на вылет в «Шереметьево» выполнятся в полном объеме, пишет RT. В свою очередь, в авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что в связи с ограничениями в «Шереметьево» три рейса были перенаправлены на запасные аэродромы: один — в Нижний Новгород и два — во «Внуково».

Накануне в столичных аэропортах из-за сильного снегопада начались массовые задержки рейсов. По данным Telegram-канала «Baza», с вечера 9 января и до 10:00 утра 10 января перенесли более 100 рейсов на прилет, три — отменили, еще свыше 30 рейсов на вылет отложили.

Вечером 9 января в Ространснадзоре сообщили, что в «Домодедово» отменили четыре рейса, во «Внуково» — 24. К тому же RT писал, что в «Домодедово» задержали 12 рейсов, во «Внуково» — 26, в «Шереметьево» — 18, в «Жуковском» — один.

«Baza» передавал, что утром 10 января по данным онлайн-табло на 08:00 в «Шереметьево» отменили 33 рейса, еще примерно 60 перенесли.

ПРОБЛЕМЫ С БАГАЖОМ

В связи со сбоем работы аэропорта, например, в «Шереметьево» начался коллапс. В авиагавани возникли проблемы с выдачей багажа. Telegram-канал «Baza» писал, что тысячи пассажиров ждали свои чемоданы по пять-шесть часов в международном терминале «С». Сообщалось, что даже начались потасовки между пассажирами и сотрудниками служб АВК. В Сети публиковали кадры с огромными очередями в аэропорту.

Один из очевидцев рассказал каналу, что его рейс приземлился в 18:40 9 января. По его словам, сначала пассажиры больше часа ждали трап, потом еще более 30 минут они провели в самолете.

Очевидцы говорили, что многие чемоданы просто стояли возле лент, так как их владельцы, не дождавшись багажа, просто поехали по домам, передают «Известия».

В «Шереметьево» рассказали, что задержка в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов произошла из-за замедления работы техники в условиях непогоды. В результате в аэропорту приняли решение развозить багаж адресно. В связи с этим чемоданы нескольких авиакомпаний начали доставлять пассажирам прямо домой, пишет RT.

Кроме того, сообщалось, что из-за коллапса в «Шереметьево» пассажиров по несколько часов держали в самолетах, так как трапов и автобусов в аэропорту не хватало. «Baza» писал, что на некоторых рейсах люди провели в самолетах больше полутора часов после приземления.

«ФРЭНСИС» ПАРАЛИЗОВАЛА МКАД

Между тем, циклон «Фрэнсис» усложнил не только работу столичных аэропортов, но и практически остановил движение на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Накануне Telegram-канал «Baza» писал, что из-за снегопада был фактически закрыт въезд в Москву, так как сотни водителей несколько часов простояли в пробках на федеральных трассах.

По информации МЧС, из‑за сложных погодных условий движение транспорта было ограничено на участке трассы М‑8 от 111 км до 134 км в Ярославской области.

В московском Дептрансе сообщили, что днем 9 января движение на МКАД было затруднено в основном в районе Косинской эстакады, Волоколамского шоссе, Профсоюзной улицы и Дмитровского шоссе. При этом Telegram-канал «Shot» писал, что многокилометровая пробка возникла на трассе от Строгино до Химок.

Накануне в Москве разбушевался балканский циклон «Фрэнсис». В столичном регионе образовались сугробы высотой до 65 см, что стало абсолютным рекордом высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе, передает RT. В некоторых частях Москвы и Подмосковья, по словам специалистов, за сутки выпало до 65% от месячной нормы осадков. Снегопад не прекращался вплоть до вечера пятницы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действует до 21:00 12 января.

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
