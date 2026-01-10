Циклон «Фрэнсис» в Москве закрыл «Шереметьево» и парализовал МКАД
Кроме того, из-за сильнейшего снегопада в столичных аэропортах отменили и задержали сотни рейсов.
10 января из-за непогоды в Москве аэропорт «Шереметьево» до 10:00 утра закрыли на прилет самолетов. В авиагаванях столицы из-за разбушевавшегося циклона «Фрэнсис» задержали и отменили уже сотни рейсов. Кроме того, накануне снегопад в Москве на несколько часов парализовал движение по МКАД.
ЗАКРЫТИЕ «ШЕРЕМЕТЬЕВО» И ОТМЕНА РЕЙСОВ
В субботу утром в столичном аэропорту «Шереметьево» из-за непогоды продлили ограничения на прилет. Изначально авиагавань не должна была принимать самолеты до 08:00 часов, но позже это решение продлили еще на два часа.
Однако представители аэропорта заверили, что все рейсы на вылет в «Шереметьево» выполнятся в полном объеме, пишет RT. В свою очередь, в авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что в связи с ограничениями в «Шереметьево» три рейса были перенаправлены на запасные аэродромы: один — в Нижний Новгород и два — во «Внуково».
Накануне в столичных аэропортах из-за сильного снегопада начались массовые задержки рейсов. По данным Telegram-канала «Baza», с вечера 9 января и до 10:00 утра 10 января перенесли более 100 рейсов на прилет, три — отменили, еще свыше 30 рейсов на вылет отложили.
Вечером 9 января в Ространснадзоре сообщили, что в «Домодедово» отменили четыре рейса, во «Внуково» — 24. К тому же RT писал, что в «Домодедово» задержали 12 рейсов, во «Внуково» — 26, в «Шереметьево» — 18, в «Жуковском» — один.
«Baza» передавал, что утром 10 января по данным онлайн-табло на 08:00 в «Шереметьево» отменили 33 рейса, еще примерно 60 перенесли.
ПРОБЛЕМЫ С БАГАЖОМ
В связи со сбоем работы аэропорта, например, в «Шереметьево» начался коллапс. В авиагавани возникли проблемы с выдачей багажа. Telegram-канал «Baza» писал, что тысячи пассажиров ждали свои чемоданы по пять-шесть часов в международном терминале «С». Сообщалось, что даже начались потасовки между пассажирами и сотрудниками служб АВК. В Сети публиковали кадры с огромными очередями в аэропорту.
Один из очевидцев рассказал каналу, что его рейс приземлился в 18:40 9 января. По его словам, сначала пассажиры больше часа ждали трап, потом еще более 30 минут они провели в самолете.
Очевидцы говорили, что многие чемоданы просто стояли возле лент, так как их владельцы, не дождавшись багажа, просто поехали по домам, передают «Известия».
В «Шереметьево» рассказали, что задержка в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов произошла из-за замедления работы техники в условиях непогоды. В результате в аэропорту приняли решение развозить багаж адресно. В связи с этим чемоданы нескольких авиакомпаний начали доставлять пассажирам прямо домой, пишет RT.
Кроме того, сообщалось, что из-за коллапса в «Шереметьево» пассажиров по несколько часов держали в самолетах, так как трапов и автобусов в аэропорту не хватало. «Baza» писал, что на некоторых рейсах люди провели в самолетах больше полутора часов после приземления.
«ФРЭНСИС» ПАРАЛИЗОВАЛА МКАД
Между тем, циклон «Фрэнсис» усложнил не только работу столичных аэропортов, но и практически остановил движение на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Накануне Telegram-канал «Baza» писал, что из-за снегопада был фактически закрыт въезд в Москву, так как сотни водителей несколько часов простояли в пробках на федеральных трассах.
По информации МЧС, из‑за сложных погодных условий движение транспорта было ограничено на участке трассы М‑8 от 111 км до 134 км в Ярославской области.
В московском Дептрансе сообщили, что днем 9 января движение на МКАД было затруднено в основном в районе Косинской эстакады, Волоколамского шоссе, Профсоюзной улицы и Дмитровского шоссе. При этом Telegram-канал «Shot» писал, что многокилометровая пробка возникла на трассе от Строгино до Химок.
Накануне в Москве разбушевался балканский циклон «Фрэнсис». В столичном регионе образовались сугробы высотой до 65 см, что стало абсолютным рекордом высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе, передает RT. В некоторых частях Москвы и Подмосковья, по словам специалистов, за сутки выпало до 65% от месячной нормы осадков. Снегопад не прекращался вплоть до вечера пятницы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действует до 21:00 12 января.
Ранее главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров в интервью НСН рассказал, что вернуть стоимость билета можно только в определенных случаях, но сделать это при опоздании на рейс довольно сложно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В трех регионах России сбили восемь украинских БПЛА
- Врач посольства РФ предупредила об опасности песчаных блох в Индии
- СМИ: Ватикан просил США позволить Мадуро уехать в Россию
- Циклон «Фрэнсис» в Москве закрыл «Шереметьево» и парализовал МКАД
- Российские купюры вошли в пятерку самых защищенных в мире
- Совбез ООН запланировал заседание по Украине на 12 января
- Отдых за границей на Новый год подешевел для россиян на 5-10%
- Юрист объяснил, какие переводы на карту попадут под подозрение ФНС
- Овечкин обновил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ
- Адвокат Лурье заявила о нарушении процедуры приема-передачи квартиры Долиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru