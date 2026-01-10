Циклон «Фрэнсис» в Москве закрыл «Шереметьево» и парализовал МКАД

ЗАКРЫТИЕ «ШЕРЕМЕТЬЕВО» И ОТМЕНА РЕЙСОВ

В субботу утром в столичном аэропорту «Шереметьево» из-за непогоды продлили ограничения на прилет. Изначально авиагавань не должна была принимать самолеты до 08:00 часов, но позже это решение продлили еще на два часа.

Однако представители аэропорта заверили, что все рейсы на вылет в «Шереметьево» выполнятся в полном объеме, пишет RT. В свою очередь, в авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что в связи с ограничениями в «Шереметьево» три рейса были перенаправлены на запасные аэродромы: один — в Нижний Новгород и два — во «Внуково».