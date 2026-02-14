В Тверской области крыша многоквартирного дома частично обрушилась из-за снега

Крыша двухэтажного многоквартирного дома была повреждена в Торопце Тверской области из-за скопления снега. Об этом сообщило управление Следственного комитета по региону.

«14 февраля текущего года в следственный отдел... поступило сообщение о том, что из-за скопления снежных масс произошло частичное повреждение крыши двухэтажного 16-квартирного жилого дома», - отметили в ведомстве.

Никто не пострадал. По факту ЧП организовано проведение доследственной проверки. В СК отметили, что в производстве уже находится уголовное дело, которое завели из-за непроведения ремонтно-восстановительных работ в этом доме.

Ранее кровля частично обрушилась в многоквартирном доме в Чебоксарах, также была частично повреждена система отопления.

