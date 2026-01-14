«Минус дворник»: В Госдуме предупредили об обратном эффекте жалоб на уборку снега
Уборка дворов финансируется из денег собственников, а штрафы делают этот фонд еще меньше, сказала в эфире НСН Светлана Разворотнева.
Жалобы на управляющую компанию из-за плохой уборки снега во дворах могут привести к уменьшению количества дворников, объяснила в интервью НСН председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
Депутат Госдумы Владимир Кошелев ранее заявил ТАСС, что в случае плохой уборки снега УК могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. По его словам, расчистка тротуаров и проездов во дворах должна проводиться в течение 3-12 часов после начала снегопада. Разворотнева объяснила, почему штрафы в этой ситуации не помогут.
«Для наказания управляющей компании достаточно обращения в жилищную инспекцию, но кто от этого станет счастливее? Деньги, которые управляющая компания использует, в том числе на уборку снега и найм дворников, формируются исключительно из средств, которые собственники платят в рамках статьи "содержание и текущий ремонт". Соответственно, когда компания изымает из этого фонда деньги и тратит их на штрафы, то минус одним дворником становится меньше. Нет уверенности, что это приведет к результатам, которые люди хотят получить. Жалобы в контрольно-надзорные органы могут привести и к негативным результатам, потому что зачастую управляющая компания не успевает справиться с уборкой снега, потому что недостаточно денег, которые собственники заплатили в рамках существующего тарифа. Штрафы сделают этот фонд еще меньше», - отметила депутат.
Она посоветовала собственникам квартир выбрать совет дома, либо самим участвовать в расчистке дворов.
«Бывает, когда компания просто недобросовестно работает, собирает деньги и не выполняет свои обязанности. Здесь гораздо эффективнее не жаловаться, а выбрать совет многоквартирного дома, который подписывает акты сдачи-приемки работ. Если какие-то работы, предусмотренные договором управления, сделаны не в должном объеме или некачественно, должен следовать перерасчет. Такая система контроля со стороны собственников, во-первых, позволит понять, действительно ли в рамках тех денег, которые заплатили, сделано все как надо, а во-вторых - осуществлять систематический контроль. Прежде чем жаловаться, надо поговорить с управляющей компанией и понять, в чем причины проблем: то ли денег не хватает, то ли персонал найти не могут? В некоторых случаях, в пору сильных снегопадов собственники могут ликвидировать проблему своими силами или сброситься и нанять дополнительный персонал. В любом случае мы должны помнить, что собственники отвечают за содержание дома и уборку придомовой территории. Управляющая компания действует по поручению собственников, поэтому надо либо выстраивать нормальный контроль за ней, либо ее менять», - заключила собеседница НСН.
В начале января на Москву обрушились рекордные снегопады, которые уже назвали «снежным Армагеддоном», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил на пресс-конференции НСН, что после 20-21 января может начаться «ультраполярное вторжение», которое приведет к 30-градусным морозам в средней полосе России.
