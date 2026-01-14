Жалобы на управляющую компанию из-за плохой уборки снега во дворах могут привести к уменьшению количества дворников, объяснила в интервью НСН председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Депутат Госдумы Владимир Кошелев ранее заявил ТАСС, что в случае плохой уборки снега УК могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. По его словам, расчистка тротуаров и проездов во дворах должна проводиться в течение 3-12 часов после начала снегопада. Разворотнева объяснила, почему штрафы в этой ситуации не помогут.