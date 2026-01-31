В Мурманской области произошел частичный блэкаут

Мурманск и Североморск из-за отключения ЛЭП вновь оказались частично обесточены. 

31 января в Мурманской области вновь произошел частичный блэкаут. Из-за отключения линии электропередачи без электричества остались некоторые районы Североморска и Мурманска. На фоне случившегося в городе отменили занятия в школах и перевели на особый режим работы общественный транспорт.

При этом неделю назад в регионе из-за непогоды уже произошла авария на ЛЭП. В связи с этим в Мурманской области несколько дней даже действовал режим ЧС.

БЛЭКАУТ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мурманск и Североморск в связи с повторным отключением линии электропередачи (ЛЭП) оказались частично обесточены. Однако в компании «Россети Северо-Запад» заверили, что энергетики уже начали восстанавливать электроснабжение.

В организации уточнили, что восстановленные опоры не были повреждены, но на одном из участков ЛЭП было зафиксировано повторное технологическое нарушение. В связи с этим потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что от электропитания была отключена часть объектов в Мурманске и Североморске. Однако сроки подачи электричества политик не указал.

«Проводятся мероприятия в рамках ранее отработанного алгоритма, в том числе аварийно-восстановительные бригады в оперативном режиме осуществляют переключение потребителей по резервной схеме. Приоритет объектам жизнеобеспечения», - написал Чибис в своем Telegram-канале.

Глава Мурманска Иван Лебедев сообщил, что из-за проблем с электроснабжением в городе были отменены занятия в школах. В своих соцсетях он добавил, что в городской администрации развернули оперштаб, формируется список пунктов поддержки населения для районов, которые были отключены от энергоснабжения. Кроме того, Лебедев рассказал, что общественный транспорт в Мурманске перевели на особый режим работы.

«Троллейбусное движение осуществляется из Первомайского округа до улицы Академика Книповича. Задействовано 35 троллейбусов», - написал политик в своем Telegram-канале.

На фоне случившегося котельные Мурманска и Североморска перевели на резервные схемы из-за нарушения электроснабжения на временных опорах ЛЭП, которые были установлены после аварии 23 января. Кроме того, продолжается перераспределение нагрузки для подключения других социально важных объектов и части жилых домов.

«Причина повторного технологического нарушения устанавливается, на место выехали бригады. Ранее восстановленные на отключенной ЛЭП опоры не повреждены», - говорится в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

В компании напомнили, что погодные условия в регионе ухудшаются. На фоне этого все бригады работают круглосуточно.

АВАРИЯ

При этом недавно регион уже оставался без электричества после аварии на линиях электропередачи. Так, вечером 23 января в Мурманской области из-за непогоды обрушились сразу пять опор ЛЭП. В результате этого произошло частичное отключение электроэнергии в Мурманске и Североморске. 25 января в регионе ввели режим ЧС, однако через два дня его уже сняли.

Власти связали аварию с образованием гололеда и изморози. Поэтому восстановление ЛЭП осложнилось неблагоприятными погодными условиями и сложным рельефом. По словам губернатора Андрея Чибиса, доставка техники и материалов к месту аварии стала серьезным вызовом для аварийных служб, пишет РБК.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Позже выяснилось, что две из пяти поврежденных опор ЛЭП, из-за которых произошло масштабное отключение электричества, работали с 1966 года, а остальные три — с 1980-х годов.

Дело в том, что в срок эксплуатации таких опор составляет 40 лет, после чего каждые пять лет ЛЭП и их опоры подвергаются техосвидетельствованию. В связи с этим в следственном управлении СК России по Мурманской области заверили, что сроки и качество проведенных проверок оценят следственным путем.

27 января в Минэнерго отчитались о восстановлении энергоснабжения потребителей в регионе. 29 января начали устанавливать постоянные опоры ЛЭП после аварии.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Приморье из-за аварии на ПС «Надеждинская» более тысячи домов остались без электроснабжения.

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:АварияЭлектроэнергияМурманскМурманская ОбластьЭлектричество

