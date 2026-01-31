В Мурманской области произошел частичный блэкаут

При этом неделю назад в регионе из-за непогоды уже произошла авария на ЛЭП. В связи с этим в Мурманской области несколько дней даже действовал режим ЧС.

БЛЭКАУТ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мурманск и Североморск в связи с повторным отключением линии электропередачи (ЛЭП) оказались частично обесточены. Однако в компании «Россети Северо-Запад» заверили, что энергетики уже начали восстанавливать электроснабжение.