Председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в интервью НСН объяснила, кто отвечает за падение сосулек на людей и куда жаловаться при «зимних» травмах.

Ранее сообщалось, что на фоне рекордных снегопадов в Даниловском районе Москвы погибла пенсионерка, на которую упала с крыши ледяная глыба во дворе дома. Еще одна трагедия произошла в Пензе, где женщина погибла в результате падения наледи с крыши пятиэтажки. Разворотнева объяснила, кто отвечает за такие ЧП.