«Чья крыша?»: В Госдуме объяснили, кто ответит за сосульки-убийцы
Только в Южном округе Москве с начала зимы трех глав управ сняли именно за сосульки, сказала в эфире НСН Светлана Разворотнева.
Председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в интервью НСН объяснила, кто отвечает за падение сосулек на людей и куда жаловаться при «зимних» травмах.
Ранее сообщалось, что на фоне рекордных снегопадов в Даниловском районе Москвы погибла пенсионерка, на которую упала с крыши ледяная глыба во дворе дома. Еще одна трагедия произошла в Пензе, где женщина погибла в результате падения наледи с крыши пятиэтажки. Разворотнева объяснила, кто отвечает за такие ЧП.
«Все зависит, с чьей крыши упала сосулька. Если это крыша многоквартирного дома, козырек или балкон, балконная плита, за это несет ответственность управляющая компания, за исключением одного-единственного случая – когда балкон переоборудован собственником без согласования. Как правило, это какое-то остекление. В этом случае отвечать будет уже собственник. Если это нежилые здания, то отвечать будет владелец. Если говорить про контроль за управляющими компаниями, во всех регионах есть жилищные инспекции, которые должны следить за качеством жилого фонда. В Москве можно пожаловаться в управу, в префектуру, в регионах – муниципальным властям. В прокуратуру можно жаловаться в любом случае, если те или иные хозяйствующие субъекты не выполняют свою работу», - отметила депутат.
По ее словам, в Москве сосульки уже стоили должностей нескольким глав управ.
«Снег должен счищаться с крыш по мере его появления. Уборка снега и контроль за этой ситуацией – это прерогатива местных властей. Как правило, на уровне муниципалитета издаются нормативные акты. В Москве практически одновременно с расчисткой снега внизу выходят и на уборку снега на крышах. Контроль за сосульками очень жесткий - только в моем Южном округе с начала зимы трех глав управ сняли именно за сосульки», - сказала Разворотнева.
Депутат также объяснила, как получить компенсацию после зимних происшествий.
«Степень вины устанавливает суд, есть уголовное и административное наказание Если у человека падение или травма, он должен в травмпункте это зафиксировать, получить все справки, собирать все чеки на лечение. Компенсацию ущерба получить можно, но только через суд, поэтому нужно тщательно подготовить все документы. Для компенсации родственникам могут быть разные основания. Если это смерть кормильца и ребенок остался без попечения, суд может один размер компенсации присудить. Если погибла пожилая женщина, которая никого не содержала, скорее всего, это будет только моральный вред», - заключила собеседница НСН.
Светлана Разворотнева ранее объяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что делать в случае плохой уборки снега во дворах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «ОАЭ, Египет, Вьетнам»: В какие страны поедут отдыхать россияне на праздниках
- Володин: Депутаты Госдумы настаивают на применении «оружия возмездия»
- В Госдуме назвали условие для возобновления ударов по украинской инфраструктуре
- Цены на отдых 23 февраля и 8 марта выросли на 20-50%
- «Чья крыша?»: В Госдуме объяснили, кто ответит за сосульки-убийцы
- Останина призвала блокировать контент, а не мессенджеры
- Минюст предложил запретить арест имущества при долге менее 10 тысяч рублей
- Лукашенко назвал лопату и снег лучшими средствами для женской красоты
- СМИ: Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкомат
- Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru