Рубио заявил, что Индия пообещала США не покупать нефть у России

«В ходе наших консультацией с Индией мы заручились ее обязательством прекратить дальнейшие закупки российской нефти», - заявил Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.



Ранее президент США Дональд Трамп принял решение отменить дополнительную 25‑процентную пошлину на индийские товары. При этом он пояснил, что данное решение связано с договорённостью: Индия должна отказаться от приобретения российской нефти.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил НСН, что Индии выгоднее покупать российскую нефть со скидкой, чем снизить пошлины со стороны США.

