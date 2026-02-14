Рубио заявил, что Индия пообещала США не покупать нефть у России
Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Индия взяла на себя обязательство больше не закупать российскую нефть.
«В ходе наших консультацией с Индией мы заручились ее обязательством прекратить дальнейшие закупки российской нефти», - заявил Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп принял решение отменить дополнительную 25‑процентную пошлину на индийские товары. При этом он пояснил, что данное решение связано с договорённостью: Индия должна отказаться от приобретения российской нефти.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил НСН, что Индии выгоднее покупать российскую нефть со скидкой, чем снизить пошлины со стороны США.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опасное потепление: В РФ от падения снега пострадали более 20 человек
- Рубио заявил, что Индия пообещала США не покупать нефть у России
- Кравцов рассказал об изменении стандарта работы детских садов
- Один человек погиб под завалами из-за обрушения навеса больницы
- СМИ: Актриса Веденская стала фигуранткой расследования во Франции
- Лучший со времен Плющенко: Гуменник занял шестое место на Играх в Милане
- СМИ: Навес больницы в Томской области обвалился под тяжестью снега
- Около сотни жилых домов остаются без тепла в иркутском Бодайбо
- Между Шанхаем и Владивостоком уже летом начнут курсировать круизные лайнеры
- Итальянский журналист заявил, что мечтает о российском гражданстве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru