СМИ: Навес больницы в Томской области обвалился под тяжестью снега

По предварительной версии, причиной стало скопление снега на конструкции.



По данным СМИ, под завалами могут находиться четыре человека и два автомобиля. В настоящий момент экстренные службы ведут работы на месте происшествия, а данные о пострадавших всё ещё уточняются.

Ранее в Геленджике обвалился грунт на стройке. Пострадали четверо рабочих, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

