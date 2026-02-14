СМИ: Навес больницы в Томской области обвалился под тяжестью снега

В Котовске Томской области обрушился навес над входом в городскую больницу, пишет Telegram‑канала 112.

По предварительной версии, причиной стало скопление снега на конструкции.

По данным СМИ, под завалами могут находиться четыре человека и два автомобиля. В настоящий момент экстренные службы ведут работы на месте происшествия, а данные о пострадавших всё ещё уточняются.

Ранее в Геленджике обвалился грунт на стройке. Пострадали четверо рабочих, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ТомскПострадавшиеСкорая Помощь

