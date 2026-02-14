Один человек погиб под завалами из-за обрушения навеса больницы

Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате схода снега с козырька здания в Котовске, сообщили в Следственном комитете.

В Новосибирске два человека пострадали при обрушении крыши ТЦ

В настоящее время прокуратура проводит проверку, чтобы выяснить причины инцидента. Кроме того, устанавливается круг должностных лиц, ответственных за очистку кровли от снега.

Ранее в Геленджике обвалился грунт на стройке. Пострадали четверо рабочих, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: СУ СК России по Тамбовской области
ТЕГИ:ТамбовПогибшие

Горячие новости

Все новости

партнеры