Один человек погиб под завалами из-за обрушения навеса больницы
14 февраля 202616:26
Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате схода снега с козырька здания в Котовске, сообщили в Следственном комитете.
В настоящее время прокуратура проводит проверку, чтобы выяснить причины инцидента. Кроме того, устанавливается круг должностных лиц, ответственных за очистку кровли от снега.
Ранее в Геленджике обвалился грунт на стройке. Пострадали четверо рабочих, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
