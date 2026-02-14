СМИ: Актриса Веденская стала фигуранткой расследования во Франции

Во Франции возбуждено расследование в отношении актрисы Анастасии Веденской — бывшей супруги актера Владимира Епифанцева. Как сообщает Telegram‑канал Baza, артистку обвиняют в ряде правонарушений: киберпреследовании, угрозах, шантаже, клевете и нарушении авторских прав.

СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Греты Тунберг

Заявление в прокуратуру подали несколько человек, в том числе ее бывшие коллеги по съемочной площадке и другие русскоязычные жители Франции.

Одним из заявителей стал актер Сергей Губанов, который снимался вместе с Веденской в сериале «Рая знает все». Он заявил, что актриса, борющаяся с алкогольной зависимостью, демонстрирует нестабильное поведение. Губанов утверждает, что Веденская предлагала привлечь бандитов или полицию к конфликту с героинями фильма о представителях ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской и террористической, ее деятельность запрещена), а после его отказа якобы осуществила это самостоятельно.

По словам Губанова, далее актриса начала отправлять угрожающие сообщения другой участнице съемок и ее матери, незаконно завладела правами на фильм и запугивала одного из продюсеров, обещая добиться его включения в список иноагентов из‑за съемок картины о трансгендерных людях.

Когда Губанов потребовал удалить сцены со своим участием из фильма, Веденская, как он утверждает, стала распространять о нем порочащие слухи в русскоязычных чатах и угрожать физической расправой, а также лишением вида на жительство во Франции.

К заявлению Губанова присоединились еще четыре человека. В настоящее время материалы дела находятся на рассмотрении у судьи, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ФранцияУголовное ДелоАктриса

Горячие новости

Все новости

партнеры