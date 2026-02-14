СМИ: Актриса Веденская стала фигуранткой расследования во Франции
Во Франции возбуждено расследование в отношении актрисы Анастасии Веденской — бывшей супруги актера Владимира Епифанцева. Как сообщает Telegram‑канал Baza, артистку обвиняют в ряде правонарушений: киберпреследовании, угрозах, шантаже, клевете и нарушении авторских прав.
Заявление в прокуратуру подали несколько человек, в том числе ее бывшие коллеги по съемочной площадке и другие русскоязычные жители Франции.
Одним из заявителей стал актер Сергей Губанов, который снимался вместе с Веденской в сериале «Рая знает все». Он заявил, что актриса, борющаяся с алкогольной зависимостью, демонстрирует нестабильное поведение. Губанов утверждает, что Веденская предлагала привлечь бандитов или полицию к конфликту с героинями фильма о представителях ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской и террористической, ее деятельность запрещена), а после его отказа якобы осуществила это самостоятельно.
По словам Губанова, далее актриса начала отправлять угрожающие сообщения другой участнице съемок и ее матери, незаконно завладела правами на фильм и запугивала одного из продюсеров, обещая добиться его включения в список иноагентов из‑за съемок картины о трансгендерных людях.
Когда Губанов потребовал удалить сцены со своим участием из фильма, Веденская, как он утверждает, стала распространять о нем порочащие слухи в русскоязычных чатах и угрожать физической расправой, а также лишением вида на жительство во Франции.
К заявлению Губанова присоединились еще четыре человека. В настоящее время материалы дела находятся на рассмотрении у судьи, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опасное потепление: В РФ от падения снега пострадали более 20 человек
- Рубио заявил, что Индия пообещала США не покупать нефть у России
- Кравцов рассказал об изменении стандарта работы детских садов
- Один человек погиб под завалами из-за обрушения навеса больницы
- СМИ: Актриса Веденская стала фигуранткой расследования во Франции
- Лучший со времен Плющенко: Гуменник занял шестое место на Играх в Милане
- СМИ: Навес больницы в Томской области обвалился под тяжестью снега
- Около сотни жилых домов остаются без тепла в иркутском Бодайбо
- Между Шанхаем и Владивостоком уже летом начнут курсировать круизные лайнеры
- Итальянский журналист заявил, что мечтает о российском гражданстве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru