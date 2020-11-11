Полумера или полный локдаун? Москву оставили без вечеринок из-за COVID-19
Новые антикоронавирусные ограничения затронули студентов и ночную жизнь, но политики и врачи сомневаются, что этого достаточно для победы над очередной вспышкой заболеваемости.
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник объявил новые ограничительные меры в Москве из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Они будут действовать минимум два месяца — пока что до 15 января 2021 года.
Московские студенты были переведены на дистанционное обучение, бары, клубы и караоке получили запрет на работу по ночам, а число зрителей в театрах и кинотеатрах теперь снизили до 25% от общей вместимости зала. Об ограничениях мэр рассказал о своем блоге, пояснив, что «в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации» по COVID-19. Проведение культурных, выставочных мероприятий с участием зрителей также приостанавливается. Вся работа выставок, тренингов, лекций переходит в режим онлайн.
Еще неделю назад Собянин говорил, что дополнительные ограничительные меры в столице (и уж тем более локдаун) вводиться не будут. После этого в Москве был зафиксирован антирекорд за всю пандемию — 9 ноября 2020 было выявлено 6897 случаев заболевания.
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН раскритиковал действия столичных властей, заявив, что введённых ограничений недостаточно.
«Мы поддерживаем все меры, которые принимаются правительством РФ и главами субъектов, направленные на борьбу с пандемией и защиту здоровья наших граждан. Но мы считаем, что эти меры должны носить разумный характер и быть действительно направлены на борьбу, а не приниматься ради самих себя. Ночной ресторан, в котором соберется от силы 50-100 человек, школьники в классах, где по 15-20 учеников, студенты в вузах – это у нас самые серьезные распространители коронавирусной инфекции? Да зайдите в метро утром, когда люди едут на работу. И вечером, когда едут с работы. Тысячи, сотни тысяч людей впритирку друг к другу без всякой социальной дистанции! Половина – без масок! Посмотрите стройки Москвы. Все приезжие, которые работают на стройках, которые укладывают этот бордюр, который граждане Москвы уже ненавидят, - ни одного нет в маске. Вот где рассадники коронавирусной инфекции!», - возмутился вице-спикер нижней палаты парламента.
По его словам, для борьбы с коронавирусом нужно вводить полный карантин.
«Мы считаем, что карантин – одна из тех мер, которые действительно остановят распространение инфекции и позволят с ней бороться. Но мы отдаем отчет, что экономика страны может не выдержать. Но у государства есть деньги, и если их тратить разумно, можно будет поддержать и бизнес, и население в период введения карантина. Многие европейские страны идут сейчас именно по этому пути. Германия, Франция, завтра Испания, Италия – все идут по пути очередного, модного сейчас локдауна», - заключил политик.
Франция и Германия на фоне роста числа заразившихся коронавирусом вводят локдаун. С 30 октября как минимум по 1 декабря распоряжением президента Эммануэля Макрона из дома можно будет выходить только в аптеку, на работу, за продуктами или к врачу. В стране закрываются все рестораны и магазины (кроме продуктовых). Поездки по стране запрещены. При этом школы и детские сады продолжат работу, но с соблюдением строгих санитарных требований.
Германия закрывается на карантин со 2 ноября как минимум на месяц. Прекращают работу все досуговые места, но выход из дома остается свободным. Разрешены прогулки в одиночку или вместе с членами семьи. Канцлер Германии Ангела Меркель уточнила, что будет усилен контроль за тем, чтобы жители страны не устраивали вечеринок.
Из-за новых ограничений из-за коронавируса бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал московские власти компенсировать столичным предпринимателям убытки.
«Что поделать, жизнь людей дороже. Однако наряду с медицинскими вопросами не менее остро встают вопросы социальные. Было бы справедливо, если бы бюджет Москвы предусмотрел соответствующие компенсации уже в ближайшем пакете мер поддержки», - сказал он.
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что новые ограничения не будут эффективными.
«Это очень ответственное решение. Я не уверен, поймут ли люди. Глупость - закрывать ночные клубы на ночь, ведь днем тоже люди заражаются. Коронавирус работает без выходных днем и ночью. Ясно, что реакция людей будет отрицательная. Важно, чтобы до паники не дошло, ведь для молодежи снова наступает безысходность и безнадежность. Один из главных итогов пандемии – это то, что психика людей страдает», - сказал он.
Ершов считает, что общепит не имеет смысла закрывать ночью.
«Эта мера вообще не достигает цели. Вирус работает круглосуточно. Чего действительно надо избегать, так это больших сборищ», - резюмировал ученый.
За минувшие сутки в России выявили 20 977 новых случаев коронавируса. Это почти на тысячу меньше, чем день назад. Больше всего заболевших зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Между тем, по сообщениям Минздрава, в российских больницах занято 82% мест.
Вместе с тем тотальный локдаун ресторанного бизнеса столичные власти не планируют. По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, речи о полном закрытии общепита в Москве пока не идёт. О дополнительной поддержке бизнеса пока не говорилось.
Средства идут на медикаменты. Так, власти Подмосковья выделили из бюджета 60 млрд рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщил глава области Андрей Воробьев.
По словам губернатора, такая сумма была направлена на выплаты, лекарства, оснащение медучреждений и другие расходы. Воробьев отметил, что коронавирус стал «серьезным ударом» по планам региона, поскольку бюджет в 2020 году не показал рост, оставшись на уровне прошлого года.
Воробьев добавил, что власти Подмосковья не будут проводить массовые новогодние мероприятия.
«С семьей тихо, по-семейному, как это и положено на Руси, мы будем отмечать Новый год», - сказал Воробьев.
В Европе тоже задумываются, как отмечать предстоящие Рождество и Новый год. Глава госпиталя Антония в Парижском регионе Жюльен Ленгле предложил не праздновать. По его словам, массовые гуляния в праздники способны породить огромную вспышку заболеваний коронавирусом, что может стать началом третьей волны заболевания.
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