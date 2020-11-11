Полумера или полный локдаун? Москву оставили без вечеринок из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник объявил новые ограничительные меры в Москве из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Они будут действовать минимум два месяца — пока что до 15 января 2021 года.

Московские студенты были переведены на дистанционное обучение, бары, клубы и караоке получили запрет на работу по ночам, а число зрителей в театрах и кинотеатрах теперь снизили до 25% от общей вместимости зала. Об ограничениях мэр рассказал о своем блоге, пояснив, что «в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации» по COVID-19. Проведение культурных, выставочных мероприятий с участием зрителей также приостанавливается. Вся работа выставок, тренингов, лекций переходит в режим онлайн.

Еще неделю назад Собянин говорил, что дополнительные ограничительные меры в столице (и уж тем более локдаун) вводиться не будут. После этого в Москве был зафиксирован антирекорд за всю пандемию — 9 ноября 2020 было выявлено 6897 случаев заболевания.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН раскритиковал действия столичных властей, заявив, что введённых ограничений недостаточно.

«Мы поддерживаем все меры, которые принимаются правительством РФ и главами субъектов, направленные на борьбу с пандемией и защиту здоровья наших граждан. Но мы считаем, что эти меры должны носить разумный характер и быть действительно направлены на борьбу, а не приниматься ради самих себя. Ночной ресторан, в котором соберется от силы 50-100 человек, школьники в классах, где по 15-20 учеников, студенты в вузах – это у нас самые серьезные распространители коронавирусной инфекции? Да зайдите в метро утром, когда люди едут на работу. И вечером, когда едут с работы. Тысячи, сотни тысяч людей впритирку друг к другу без всякой социальной дистанции! Половина – без масок! Посмотрите стройки Москвы. Все приезжие, которые работают на стройках, которые укладывают этот бордюр, который граждане Москвы уже ненавидят, - ни одного нет в маске. Вот где рассадники коронавирусной инфекции!», - возмутился вице-спикер нижней палаты парламента.

По его словам, для борьбы с коронавирусом нужно вводить полный карантин.