Подмосковье направило на борьбу с коронавирусом 60 млрд рублей
Власти Подмосковья выделили из бюджета 60 млрд рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава области Андрей Воробьев.
По словам губернатора, такая сумма была направлена на выплаты, лекарства, оснащение медучреждений и другие расходы. Воробьев отметил, что коронавирус стал «серьезным ударом» по планам региона, поскольку бюджет в 2020 году не показал рост, оставшись на уровне прошлого года.
Ранее стало известно, что в Московской области массовая вакцинация ожидается в декабре текущего года.
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