Собянин ввел в Москве новые ограничения на два месяца

В Москве временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и других мероприятий, которые предполагают участие зрителей. Об этом говорится в сообщении мэра Москвы Сергея Собянина в личном блоге.

Ограничения вводятся сроком на два месяца, с 13 ноября до 15 января, в связи с ухудшением ситуации по распространению коронавирусной инфекции в городе.

Иммунолог рассказала, когда ждать следующую вспышку коронавируса в РФ

Отмечается, что учреждения культуры и прочие организации могут проводить вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации, мастер-классы в режиме онлайн. Меры не касаются также официальных мероприятий органов исполнительной власти.

Также вводятся ограничения на работу клубов и ресторанов в столице, сообщает RT. Теперь им запрещено работать ночью. Они имеют право заниматься доставкой или торговлей на вынос.

Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах теперь допускается до 25% общей вместимости зала, пишет «Газета.ру». Ранее можно было заполнять половину зала.

Кроме того, в указе говорится, что учащиеся столичных вузов и колледжей переводятся на дистанционную учебу. Такой формат будет использоваться также до середины января следующего года.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры