Собянин ввел в Москве новые ограничения на два месяца

Отмечается, что учреждения культуры и прочие организации могут проводить вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации, мастер-классы в режиме онлайн. Меры не касаются также официальных мероприятий органов исполнительной власти.

Также вводятся ограничения на работу клубов и ресторанов в столице, сообщает RT. Теперь им запрещено работать ночью. Они имеют право заниматься доставкой или торговлей на вынос.

Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах теперь допускается до 25% общей вместимости зала, пишет «Газета.ру». Ранее можно было заполнять половину зала.

Кроме того, в указе говорится, что учащиеся столичных вузов и колледжей переводятся на дистанционную учебу. Такой формат будет использоваться также до середины января следующего года.







