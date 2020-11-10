Во Франции предложили отменить празднование Рождества и Нового года

Франция и Германия на фоне роста числа заразившихся коронавирусом вводят локдаун. С 30 октября как минимум по 1 декабря распоряжением президента Эммануэля Макона из дома можно будет выходить только в аптеку, на работу, за продуктами или к врачу. В стране закрываются все рестораны и магазины (кроме продуктовых). Поездки по стране запрещены. При этом школы и детские сады продолжат работу, но с соблюдением строгих санитарных требований.

Германия закрывается на карантин со 2 ноября как минимум на месяц. Прекращают работу все досуговые места, но выход из дома остается свободным. Разрешены прогулки в одиночку или вместе с членами семьи. Канцлер Германии Ангела Меркель уточнила, что будет усилен контроль за тем, чтобы жители страны не устраивали вечеринок.

