Во Франции предложили отменить празднование Рождества и Нового года
Во Франции предложили отменить празднование Рождества и Нового года из-за коронавируса, передает Reuters.
С таким предложением выступил глава госпиталя Антония в Парижском регионе Жюльен Ленгле. По его словам. массовые гуляния в эти праздники способны породить огромную вспышку заболеваний коронавирусом, что может стать началом третьей волны заболевания.
Франция и Германия на фоне роста числа заразившихся коронавирусом вводят локдаун. С 30 октября как минимум по 1 декабря распоряжением президента Эммануэля Макона из дома можно будет выходить только в аптеку, на работу, за продуктами или к врачу. В стране закрываются все рестораны и магазины (кроме продуктовых). Поездки по стране запрещены. При этом школы и детские сады продолжат работу, но с соблюдением строгих санитарных требований.
Германия закрывается на карантин со 2 ноября как минимум на месяц. Прекращают работу все досуговые места, но выход из дома остается свободным. Разрешены прогулки в одиночку или вместе с членами семьи. Канцлер Германии Ангела Меркель уточнила, что будет усилен контроль за тем, чтобы жители страны не устраивали вечеринок.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+20 977 / сут.
Умерли
31 161+368 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+15 600 / сут.
- Титов призвал власти Москвы компенсировать бизнесу убытки
- Youtube удалил украинский фильм о крушении Boeing в Донбассе
- Власти Подмосковья не планируют проводить массовые новогодние мероприятия
- Путин назвал имена погибших лётчиков сбитого над Арменией вертолёта Ми-24
- Во Франции предложили отменить празднование Рождества и Нового года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru