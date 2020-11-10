В Госдуме призвали к полному локдауну
Вице-спикер нижней палаты парламента раскритиковал в эфире НСН введенные в Москве ограничения.
Власти Москвы с 13 ноября текущего года до 15 января 2021 года вводят новые ограничения из-за коронавируса. Cтуденты вузов и колледжей переходят на дистанционное обучение, их транспортные карты заблокируют.
Также вводится запрет на ночную работу ресторанов и клубов. Ограничения не распространяются на торговлю навынос и доставку.
Кино и театры разрешено заполнять лишь на 25%. Спортивные мероприятия могут проводиться только после согласования с мэрией.
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН раскритиковал действия столичных властей.
«Мы поддерживаем все меры, которые принимаются правительством РФ и главами субъектов, направленные на борьбу с пандемией и защиту здоровья наших граждан. Но мы считаем, что эти меры должны носить разумный характер и быть действительно направлены на борьбу, а не приниматься ради самих себя. Ночной ресторан, в котором соберется от силы 50-100 человек, школьники в классах, где по 15-20 учеников, студенты в вузах – это у нас самые серьезные распространители коронавирусной инфекции? Да зайдите в метро утром, когда люди едут на работу. И вечером, когда едут с работы. Тысячи, сотни тысяч людей впритирку друг к другу без всякой социальной дистанции! Половина – без масок! Посмотрите стройки Москвы. Все приезжие, которые работают на стройках, которые укладывают этот бордюр, который граждане Москвы уже ненавидят, - ни одного нет в маске. Вот где рассадники коронавирусной инфекции!», - возмутился вице-спикер нижней палаты парламента.
Лебедев выразил недоумение, почему именно школьников и пенсионеров посадили по домам.
«Они только хуже себя будут чувствовать от этого. Потому что людям нужно дышать свежим воздухом. А все медицинские учреждения прекращают плановый прием граждан и перестраиваются только на борьбу с коронавирусной инфекцией. То есть, если ты не сдохнешь от коронавируса, то умрешь от какой-то другой болезни, потому что не попадешь к врачу. Меры должны носить разумный характер, иметь хоть какую-то логику. То, что происходит, логики не имеет никакой», - подчеркнул парламентарий.
По его словам, для борьбы с коронавирусом нужно вводить полный карантин.
«Мы считаем, что карантин – одна из тех мер, которые действительно остановят распространение инфекции и позволят с ней бороться. Но мы отдаем отчет, что экономика страны может не выдержать. Но у государства есть деньги, и если их тратить разумно, можно будет поддержать и бизнес, и население в период введения карантина. Многие европейские страны идут сейчас именно по этому пути. Германия, Франция, завтра Испания, Италия – все идут по пути очередного, модного сейчас локдауна», - заключил политик.
Ранее главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, почему новые ограничения не будут эффективными.
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