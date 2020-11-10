В Госдуме призвали к полному локдауну

Власти Москвы с 13 ноября текущего года до 15 января 2021 года вводят новые ограничения из-за коронавируса. Cтуденты вузов и колледжей переходят на дистанционное обучение, их транспортные карты заблокируют.

Также вводится запрет на ночную работу ресторанов и клубов. Ограничения не распространяются на торговлю навынос и доставку.

Кино и театры разрешено заполнять лишь на 25%. Спортивные мероприятия могут проводиться только после согласования с мэрией.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН раскритиковал действия столичных властей.

«Мы поддерживаем все меры, которые принимаются правительством РФ и главами субъектов, направленные на борьбу с пандемией и защиту здоровья наших граждан. Но мы считаем, что эти меры должны носить разумный характер и быть действительно направлены на борьбу, а не приниматься ради самих себя. Ночной ресторан, в котором соберется от силы 50-100 человек, школьники в классах, где по 15-20 учеников, студенты в вузах – это у нас самые серьезные распространители коронавирусной инфекции? Да зайдите в метро утром, когда люди едут на работу. И вечером, когда едут с работы. Тысячи, сотни тысяч людей впритирку друг к другу без всякой социальной дистанции! Половина – без масок! Посмотрите стройки Москвы. Все приезжие, которые работают на стройках, которые укладывают этот бордюр, который граждане Москвы уже ненавидят, - ни одного нет в маске. Вот где рассадники коронавирусной инфекции!», - возмутился вице-спикер нижней палаты парламента.