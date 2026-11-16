В РФ назвали безумными слова Джонсона о способе завершить конфликт на Украине
Первый зампред международного комитета Совфеда Елена Перминова назвала безумием заявление экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о единственном способе завершить украинский конфликт, связанном со вступлением Киева в НАТО. Об этом она сказала «Ленте.ру».
Ранее британский политик назвал присоединение Киева к альянсу якобы единственным сценарием завершения кризиса.
Сенатор посчитала это «глупостью и очередным безумием». Она объяснила, что Джонсон никогда не говорил здравых мыслей, является явным русофобом и всегда был противником мирного урегулирования.
По словам Перминовой, Москва всегда заявляла, что одна из целей спецоперации — не допустить вступления Украины в НАТО.
До этого в Госдуме посоветовали Борису Джонсону отстать от России.
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