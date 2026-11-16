Ранее британский политик назвал присоединение Киева к альянсу якобы единственным сценарием завершения кризиса.



Сенатор посчитала это «глупостью и очередным безумием». Она объяснила, что Джонсон никогда не говорил здравых мыслей, является явным русофобом и всегда был противником мирного урегулирования.



По словам Перминовой, Москва всегда заявляла, что одна из целей спецоперации — не допустить вступления Украины в НАТО.



До этого в Госдуме посоветовали Борису Джонсону отстать от России.

