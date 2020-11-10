Титов призвал власти Москвы компенсировать бизнесу убытки

Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал московские власти компенсировать столичным предпринимателям убытки из-за новых ограничений из-за коронавируса.

«Что поделать, жизнь людей дороже. Однако наряду с медицинскими вопросами не менее остро встают вопросы социальные. <…> Было бы справедливо, если бы бюджет Москвы предусмотрел соответствующие компенсации уже в ближайшем пакете мер поддержки", - сказал он.

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Ранее власти Москвы решили ввести новые ограничения из-за коронавируса с 13 ноября на два месяца. В частности, студенты вузов и колледжей переходят на дистанционное обучение, транспортные карты учащихся заблокируют. Кино и театры разрешено заполнять лишь на 25%. Кроме того, рестораны и клубы не смогут работать с 23.00 до 06.00.

За минувшие сутки в России выявили 20 977 новых случаев коронавируса. Это почти на тысячу меньше, чем день назад. Больше всего заболевших зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Между тем, по сообщениям Минздрава, в российских больницах занято 82% мест.

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ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
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